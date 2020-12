L’Esorcista: David Gordon Green in trattative per dirigere il sequel

Blumhouse Productions e Morgan Creek hanno deciso di affidarsi a David Gordon Green per riportare in vita un altro importante franchise horror subito dopo la fine dei lavori del sequel di Halloween, Halloween Kills. Secondo l’Observer, David Gordon Green sarebbe stato contattato dai due produttori per dirigere il sequel de L’Esorcista data la sua fama per essere stato il responsabile della regia e della co-scrittura del re-sequel di Halloween (2018) e per la sua direzione del suo seguito Halloween Kills, che è stato posticipato al 15 ottobre 2021.

Se Green dovesse firmare, si unirebbe a Jason Blum, David e Jason Robinson, che svolgono il ruolo di produttori del film. Il film del 2018 è stata la pellicola con il maggior incasso nella storia del franchise con ben 255 milioni di dollari guadagnati a livello globale al botteghino, superando di ben tre volte il suo più alto rendimento avuto con l’adattamento di Rob Zombie del 2007 che si fermò a quota 77 milioni milioni di dollari.

L’Esorcista originale del 1973 è stato diretto da William Friedkin e scritto da William Peter Blatty, che ha anche scritto il romanzo originale. Il film era interpretato da Ellen Burstyn, Max von Sydow e Linda Blair. Il franchise ha generato ben cinque film con due prequel e sequel che hanno incassato complessivamente 522 milioni di dollari a livello globale. Nessuno degli altri film si è avvicinato al successo della pellicola originale che ha toccato quota 428 milioni di dollari grazie anche alle riedizioni come con The Exorcist: The Beginning del 2004 che ha guadagnato a malapena 43,9 milioni di dollari.

Il film racconta la storia di una madre (Burstyn) che, terrorizzata dalla figlia dodicenne indemoniata (Blair), decide di rivolgersi a due preti, interpretati da von Sydow e Jason Miller, che possono aiutarla. In quello che molti consideravano un momento di svolta nell’horror, ha vinto ben due Oscar su dieci nomination. Green, attualmente, è impegnato ad un altro progetto horror per quanto riguarda l’adattamento televisivo del franchise di Clive Barker Hellraiser basato sugli omonimi romanzi e film.