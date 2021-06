Locke & Key: prime immagini e data d’uscita della Stagione 2

Netflix ha annunciato che la seconda stagione di Locke & Key, basata sulla famosa graphic novel di Joe Hill e Gabriel Rodriguez, farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming a ottobre. Netflix ha anche condiviso alcune immagini in anteprima della nuova stagione.

La seconda stagione di Locke & Key vede in scena più chiavi del mistero e moltissime novità. Ritorna il cast che abbiamo imparato ad amare nella prima stagione ovvero Darby Stanchfield che interpreta Nina Locke, Jackson Robert Scott che veste i panni di Bode Locke, Connor Jessup nel ruolo di Tyler Locke, Emilia Jones che recita nei panni di Kinsey Locke e Bill Heck che torna a interpretare Rendell Locke.

Queste le immagini in anteprima presentate il secondo giorno della Geeked Week:

A questo video gli attori presentano la seconda stagione di Locke & Key:

The latest door is unlocked. Locke & Key Season 2 is coming this October. #GeekedWeek pic.twitter.com/fpmkpkAbK9

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 8, 2021