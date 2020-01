Locke & Key: ecco il trailer della nuova serie TV Netflix

Finalmente – come promesso – la piattaforma streaming Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale della nuova serie televisiva in arrivo a breve. Infatti, la prima stagione di Locke & Key – che si basa sulla famosa graphic novel di Joe Hill e Gabriel Rodriguez – arriverà sulla piattaforma Netflix tra un mese, esattamente il 7 febbraio prossimo. Dunque, in attesa di vedere la nuova serie TV Netflix, ecco di seguito il trailer di Locke & Key.

Sinossi di Locke & Key

Dopo che il padre della famiglia Locke viene assassinato in circostanze misteriose, i tre fratelli e la madre si trasferiscono nella casa dei loro antenati, Keyhouse, dove trovano una serie di chiavi magiche che potrebbero essere collegate alla morte del padre. Mentre i bambini Locke studiano le diverse chiavi e i loro poteri straordinari, un misterioso demone si risveglia e non si fermerà davanti a nulla per rubarle. Creata da Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) e Meredith Averill (Hill House), la serie è una storia di formazione mistery sull’amore, sulla perdita delle persone care e sui legami duraturi che definiscono la famiglia.

Cast

Dunque, tra non molto, assisteremmo all’arrivo della nuova serie TV che vedrà un cast molto ricco tra cui figurano attori dal calibro di Darby Stanchfield che interpreterà Nina Locke, Jackson Robert Scott che vestirà i panni di Bode Locke, Connor Jessup sarà invece Tyler Locke ed Emilia Jones che vestirà i panni di Kinsey Locke. Inoltre ci saranno anche Bill Heck che interpreterà Rendell Locke, Laysla De Oliveira che vestirà- invece -i panni di Dodge, insieme a Thomas Mitchell Barnet che sarà Sam Lesser, con Griffin Gluck e Coby Bird che interpreteranno rispettivamente Gabe e Rufus Whedon.