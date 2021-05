Netflix annuncia la sua prima Geeked Week

Netflix lancia la sua prima Geeked Week, un evento pensato come mezzo per dare ai fan l’opportunità di condividere le loro emozioni e connettersi con persone di tutto il mondo che hanno lo stesso livello di passione per i personaggi e le storie pubblicate dalla società. Si tratta quindi di una vera e propria “convention virtuale dei fan” creata per celebrare le comunità geek e riunirle. Ma vediamo più bel dettaglio di cosa si tratta e cosa dobbiamo aspettarci.

La Geeked Week: di cosa si tratta

La Geeked Week sponsorizzata da Netflix offrirà ai fan una vasta gamma di notizie esclusive, nuovi trailer, immagini dal vivo, drop-in delle star preferite e molti costumi. Avrà luogo dal 7 all’11 giugno, durerà quindi cinque giorni, è completamente virtuale e completamente gratuita. Si può partecipare da qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi momento.

Date un’occhiata al poster promozionale:

Alcune delle serie e dei film che giocheranno un ruolo importante nel corso della settimana includono: Masters of the Universe: Revelation (il cui debutto è previsto per il prossimo 23 luglio) Lucifer 5 Parte 2, che debutterà il 28 maggio con il nono episodio intitolato intitolato Family Dinner, The Umbrella Academy, The Witcher, The Sandman, (adattamento dell’omonimo fumetto americano scritto da Neil Gaiman e pubblicato da DC Comics), The Cuphead Show, Resident Evil, Sweet Tooth (in uscita dal 4 giugno), Cowboy Bebop, Stranger Things, Castlevania (su questo articolo la nostra recensione della quarta stagione) e molti altri.

Tutte le notizie, i trailer, i disegni della Geeked Week, insieme ai riepiloghi giornalieri della programmazione e tutte le informazioni sull’evento e su cosa dobbiamo effettivamente aspettarci, saranno condivise sui canali social di Geeked Week: Twitter, Instagram, Twitch e Facebook nonché sul sito internet ufficiale GeekedWeek.com.

