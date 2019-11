Lord of the ring LCG: nuova espansione in arrivo con Challenge of the Wainriders

Arrivano novità per Il Signore degli Anelli, il gioco di carte! Fantasy Flight Games ha infatti annunciato quella che sarà la terza espansione di Vengeance of Mordor, il ciclo di avventure aggiuntive destinato al LCG ispirato alla celebre opera di J.R.R. Tolkien.

Challenge of the Wainriders, questo il nome della nuovo Adventure Pack, sarà il terzo set dedicato al suddetto ciclo ed andrà ad aggiungere nuovi alleati e strumenti per venire in aiuto ai giocatori che vorranno affrontare le difficoltà e gli ostacoli che costellano le vicinanze di Mordor!



Con questo nuovo Adventure Pack sarà possibile riprenderà la storia direttamente dal punto in cui si verrà “interrotta” in The Cit of Ulfast, la seconda espansione. I giocatori potranno quindi continuare ad esplorare la storia del ciclo di Vengeance of Mordor senza soluzione di continuità. Questa notizia non fa che confermare l’interesse dell’editore in questo gioco (e la buona risposta di pubblico): il primo capitolo di questa nuova espansione,Wrath and Ruin, sarà infatti disponibile per l’acquisto solo dalla fine di Novembre.

Dalle poche info rilasciate, sappiamo che uno degli elementi chiave per poter arrivare alla vittoria in questo nuovo ciclo di espansioni sarà il dover prendere il controllo di alcuni locazioni chiave della città di Gondor; anzi i giocatori dovranno combattere non solo per conquistarle ma, soprattutto, per mantenere la loro presa su questi punti impedendo alle forze del Male di strappargliele di mano.

Inoltre Vengeance of Mordor introdurrà una nuova meccanica di gioco che permetterà di aggiungere nuove carte al mazzo degli incontri che avranno effetti benefici per i giocatori.

Come per le precedenti due espansioni, anche per questa nuova release è stato annunciato che nel complesso troveremo ben 60 carte pronte all’uso.

Challenge of the Wainriders sarà disponibile sul mercato a partire dal primo trimestre del 2020 ad un prezzo di vendita consigliato al pubblico di 14,95$