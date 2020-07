Luca Guadagnino sul remake di Scarface

Il regista del nuovo remake di Scarface sarà Luca Guadagnino che ha recentemente rivelato il perché della scelta di realizzare questo film. Secondo il regista, la storia di Tony Montana ha ancora qualcosa da dire, soprattutto riguardo il periodo storico che stiamo vivendo e ne ha parlato dalle colonne di Variety (potete leggere le dichiarazioni complete a questo link). Sicuramente quella dei remake è una moda che frutta molti profitti all’industria hollywoodiana, ma sappiamo bene che ogni film è un viaggio personale del regista che sceglie la storia da raccontare e mostra il proprio punto di vista sulla materia trattata.

A proposito dei remake, Luca Guadagnino ha dichiarato: “La gente è convinta che io faccia solamente remake, ma la verità è che il cinema stesso è un remake di se stesso, fin da quando è nata la settima arte. E questo non perché sia la via più facile per fare film senza avere delle storie originali da raccontare. Bisogna guardare a cosa, alcune storie, possono dire circa i tempi in cui viviamo. Il primo Scarface di Howard Hawkes parlava dell’epoca del proibizionismo. Cinquant’anni dopo, Oliver Stone e Brian De Palma hanno realizzato la loro versione che è ben diversa dal film di Hawkes. Entrambe le pellicole possono essere definite due opere diverse. Spero che il nostro progetto, dopo più di quarant’anni dal secondo, sia un’altra riflessione su un personaggio che racchiude in sé il paradigma della nostra società fatta di eccessi e ambizioni compulsive”.

Il progetto che ruota attorno al remake di Scarface non è di poco conto. Molte persone di Hollywood sono state coinvolte nel progetto durante le varie fasi, da David Ayer fino ai fratelli Coen. Di certo c’è moltissima carne sul fuoco e confidiamo che il film possa essere davvero una storia specchio dei nostri tempi così complessi, proprio come lo sono state le prime due pellicole di Hawkes e De Palma.