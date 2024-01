Giochi Nintendo Switch 2024, la lista completa delle esclusive

Quali sono le esclusive Switch per Nintendo Switch? La piattaforma di Nintendo è una console ibrida che ha sin dal day one sorpreso tutti grazie alla sua adattabilità per giocare ovunque. Il suo successo, però, è dovuto anche alle sue innumerevoli esclusive di qualità, alcune davvero sorprendenti che non hanno fatto altro che alzare il valore complessivo della piattaforma Nintendo. In questo articolo abbiamo deciso di raccogliere tutte le esclusive, anche quelle in arrivo, comprendendo giochi come Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey e Astral Chain, tra i tanti, anche quei titoli condivisi con il PC come Monster Hunter Rise. L'articolo verrà costantemente aggiornato nel tempo, con nuove aggiunti o rimozioni.

Come con le due console da salotto precedenti, abbiamo deciso di elencare anche le esclusive Switch disponibili su PC, questo perché riteniamo che tutto il panorama console sia separato da quello PC. Tutti i giochi presenti anche su PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e PS5, quindi, non sono elencati.

Altre esclusive

Esclusive Switch

Esclusive Switch in arrivo