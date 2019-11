Lucca Comics & Games: ecco tutte le novità presentate al Tatai Lab Show

Tatai Lab annuncia il suo piano editoriale del 2020-21

Abbiamo seguito la conferenza di Tatai Lab, Tatai Lab Show, in cui l’editore ha presentato le sue novità editoriali, previste per a partire dal 2020. La conferenza si è tenuta durante Lucca Comics & Games, venerdì 1 novembre presso la caffetteria di Palazzo Ducale.

Tatai Lab è uno degli editori italiani che negli anni ha saputo plasmare il suo manifesto estetico, attraverso prodotti di altissima qualità creati da artisti spesso esordienti ma di grande talento. A questa edizione di Lucca Comics& Games l’editore si è presentato con il catalogo completo dei suoi prodotti e con le due novità di quest’anno: Lumina 3 e il cofanetto di Wondercity. Proprio il cofanetto di Wondercity, che contiene la ristampa degli albi pubblicati 15 anni fa con Free Books e gli inediti volumi 7 e 8 che concludono il primo arco narrativo della serie, era stato annunciato alla conferenza dell’anno scorso come novità di punta dell’editore.

L’evento di presentazione del piano editoriale, indicato sul programma della sezione Comics come Tatai Lab Show, preannunciava la presentazione del piano editoriale futuro e un reveal di novità “esplosive”. Ad aumentare la curiosità e l’hype degli appassionati, nei giorni precedenti alla manifestazione, l’editore aveva mostrato alcuni teaser. La conferenza si è svolta Nella caffetteria del Palazzo Ducale, in un’atmosfera distesa e familiare. A fare da anfitrione Emanuele Tenderini, che ha introdotto uno ad uno gli autori coinvolti nei numerosi progetti in uscita tra il 2020 e il 2021

Il primo titolo a venire presentato è stato Basilio, di Davide Pelullo (Uscita prevista 2021).

Il giovane autore esordirà con una storia autoconclusiva di 268 pagine che affronterà le tematiche di e crescita e che racconterà di Basilio, un ragazzino alieno inviato sulla Terra per apprendere e padroneggiare la magia. Ad assistere il giovane ci sarà l’uomo capra Beherto.

Hans Uppon a Time, di Federico Butticè (Uscita prevista Lucca 2020).

Federico Butticè è stato selezionato da Tatai Lab in seguito alla call for artist di Wondercity. Il fumettista ha infatti attirato a tal punto l’attenzione con il suo stile personale e sintetico da guadagnarsi una pubblicazione personale. Hans Uppon a Time sarà una storia di fantascienza, caratterizzata da atmosfere fiabesche in cui seguiremo le avventure di Hans, un ragazzo proveniente dal futuro che, in seguito ad un viaggio temporale, si ritroverà in un mondo stranissimo caratterizzato da elementi provenienti da diversi luoghi e diverse epoche. In questo luogo gli verrà chiesto di salvare l’universo e sarà il solo a poterlo fare… suo malgrado.

Hidden Under the Sun, di Martina Mastroieni Marta Todeschini (Uscita prevista Lucca 2020).

Hidden Under the Sun sarà una commedia urban fantasy che seguirà le vite di Sal e Grey, una coppia di maghe freelance alle prese con i problemi della vita di tutti i giorni. Si tratterà di una storia che mescolerà aneddoti personali, humor e ovviamente elementi fantastici.

Deva volume 3 – A tale of Life and Death, di Martina Batelli (Uscita prevista Cartoomics 2020).

A tale of Life and Death sarà l’ultimo volume della saga di Deva, che concluderà la guerra tra l’Impero e il regno di Zuànshì e mostrerà ai lettori la risoluzione degli archi narrativi dei vari personaggi.

GG volume 3, di Ilaria Gelli e Giacomo Masi (Uscita prevista Cartoomics 2020).

Volumetto finale della commedia fantasy in cui la realtà si fonde con il mondo di un mmorpg. In questo capitolo finale i toni saranno più cupi rispetto ai primi due, ma la narrazione si manterrà comunque leggera e permeata da situazioni divertenti.

Shuricat 2, di Sara Rossi e Francesco Vacca (Uscita prevista Lucca 2020)

Dopo il grande successo riscosso dal primo volume, Shuricat riceverà un secondo volume che sarà la diretta continuazione del primo. La storia infatti ripartirà direttamente dall’ultima tavola del primo volume. Shuricat 2 affronterà in questa nuova storia tematiche come senso di apparenza e integrazione.