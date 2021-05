Lucifer 5: la strabiliante colonna sonora

Il decimo episodio di Lucifer 5, Bloody Celestial Karaoke Jam (Maledetto karaoke celestiale in italiano) vanta una playlist di cover davvero impressionante, a cui si aggiunge la voce straordinaria della cantautrice pop Debbie Gibson.

Gli appassionati sapevano già che Debbie Gibson si sarebbe unita al cast per questo episodio speciale fin dal gennaio 2020, quando è stato anche annunciato che la cantautrice avrebbe interpretato il ruolo di Shelly Bitner, “una madre iperprotettiva che non permette al figlio adolescente JJ di avere voce in capitolo sul suo futuro“.

Di recente, Debbie Gibson ha partecipato a un podcast con Vegas Revealed di Sean McAllister e Dayna Roselli. Durante l’intervista, McAllister fa riferimento alla sceneggiatura dell’episodio musicale di Lucifer 5. Potete trovare il podcast completo qui.

Gibson dà il via alle danze facendo sapere a tutti gli spettatori del podcast a cui ha preso parte come ospite speciale che ha visto il suo episodio di Lucifer 5, e, basandoci sull’entusiasmo con cui ne parla durante l’intervista, abbiamo la sensazione che la sua reazione avesse lo scopo di trasmettere la sua gioia e la sua eccitazione a riguardo. Verificatelo voi stessi dando un’occhiata al’estratto qui in basso:

View this post on Instagram

Parlando di Maledetto karaoke celestiale, Netflix e ha offerto ai fan alcuni indizi su quali canzoni saranno presenti nella playlist dell’episodio 10 di Lucifer 5. Gli “aiutini” sono stati forniti sotto forma di emoji. Li trovate tutti qui di seguito, seguiti dalla loro spiegazione, ovvero i titoli dei brani presenti nella puntata:

can you guess the devilish tunes in 5b's musical episode based on these clues?

– 🧙‍♂️🔮🎮

– 🔁👄💨

– 😤🚶‍♂️👀

p.s. head over to @netflixgeeked for more 😈

— Lucifer (@LuciferNetflix) May 12, 2021