Lucifer 5 Parte 2: il trailer ufficiale

Netflix ha pubblicato sul suo canale youtube il trailer ufficiale della seconda parte di Lucifer 5.

Lucifer 5 Parte 2: cosa ci aspetta

L’ultima parte della quinta stagione di Lucifer parte alla grande con Dio che finalmente scende sulla Terra.

Ma diamo un’occhiata al trailer:

Gli ultimi episodi di Lucifer 5 saranno pieni di colpi di scena e molti segreti verranno svelati.

Il trailer riprende esattamente dall’ultima scena della prima parte della quinta stagione, ovvero quando Dio scende in Terra per interrompere lo scontro tra Lucifer e il suo gemello Michael. Sembra però che a Lucifer non faccia piacere la visita del padre.

Il trailer prosegue con la divertente e quanto mai strana cena di famiglia in cui i tre fratelli finalmente si confrontano con Dio, che sembra avere un obiettivo ben preciso in mente, ovvero quello di ritirarsi. Sorge quindi spontanea la domanda: chi prenderà il suo posto?

Queste le parole del co-showrunner Joe Henderson a proposito del finale di Lucifer:

Voi ragazzi vi xxx addosso quando vedrete quel trailer. É fantastico. Voglio dire, la stagione in sé è fantastica, ma quando vedrete il trailer, avverto tutti che ci sono alcuni spoiler che potreste non voler vedere, anche questi se non rovineranno l’esperienza, la miglioreranno solo secondo me… Ma ha molto da dire. Lo stavo guardando e pensavo: -Abbiamo fatto tutto questo in otto episodi? Wow!

Woodside, in una recente intervista, ha dichiarato che quando Dio arriva finalmente sulla Terra scoppia il caso. Inoltre Amenadiel è assolutamente umiliato dal fatto che Dio lo abbia colto in quella situazione con i suoi fratelli perché, essendo il più anziano, dovrebbe essere quello che dà l’esempio e lui non lo stava assolutamente facendo.

Con queste premesse, più questo fantastico trailer, Lucifer 5 Parte 2 si prepara a iniziare col botto!

La seconda parte della quinta stagione debutterà il 28 maggio con il nono episodio intitolato intitolato Family Dinner .

Ricordo che Lucifer 5 Parte 2 vede il ritorno del cast che abbiamo imparato ad amare con qualche nuova aggiunta. Rob Benedict entrerà in scena nei panni di un mercenario inseguito da Chloe e della polizia di Los Angeles, Scott Porter reciterà nel ruolo di Carol Corbett, un detective che fa parte del passato di Dan e che decide di entrare nella polizia di Los Angeles, Merrin Dungey sarà Sonya, una poliziotta che fin da subito si legherà ad Amenadiel, e infine abbiamo Brianna Hildebrand nel ruolo di Rory, un angelo ribelle che vuole solo seguire le orme di Lucifer.

