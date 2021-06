L’universo di Castlevania si espande: Netflix annuncia una nuova serie

Grandi notizie per i fan di Castlevania! In occasione della Netflix Geeked Week, la piattaforma di streaming ha annunciato una serie animata spin-off ambientata nel 1972 in piena Rivoluzione Francese. Sarà incentrata su Richter Belmont, figlio di Sypha e Trevor, e Maria Renard.

Al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli in merito nè la possibile finestra di lancio, ma si tratta ugualmente di un grande progetto che andrà a espandere l’universo televisivo di Castlevania, che ha visto arrivare su Netflix ben quattro stagioni, molto apprezzate da critica e pubblico.

The Castlevania Universe is getting even bigger. An all new series starring Richter Belmont (the son of Sypha and Trevor) and Maria Renard, set in France during the French Revolution, is currently in the works. #GeekedWeek pic.twitter.com/tsdeDpvNGQ — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

La serie animata di Castlevania è ovviamente basata sul celebre franchise videoludico targato Konami, da anni ormai fermo. La software house nipponica aveva di recente rinnovato il marchio, facendo sognare i fan sui social, ma al momento non ci sono ancora stati annunci riguardanti un possibile ritorno in grande stile su console.

Ritcher Belmont apparve per la prima volta in Castlevania: Rondo of Blood, uscito soltanto in Giappone nel ’93 su PC e poi portanto a livello globale su Super Nintendo con il titolo di Castlevania: Dracula X. Il suo ritorno è poi avvenuto nel ’97 in Castlevania: Symphony of the Night, considerato uno dei migliori della saga.

Questa la breve descrizione ufficiale di Castlevania: Un cacciatore di vampiri cerca di proteggere la città da un esercito di bestie ultraterrene sotto il controllo di Dracula. Ispirata alla classica serie di videogiochi“.

Realizzata da Powerhouse Animation (Seis Manos, Blood of Zeus) e Frederator Studios, la serie ha debuttato nel 2017 con una prima stagione composta da quattro episodi. A scriverla ci ha pensato Warren Ellis. Castlevania rimane ancora oggi uno dei franchise più amati dai fan e la serie animata non ha fatto altro che alimentare il desiderio dei fan di vedere nuovi capitoli.

In attesa di nuove informazioni sullo spin-off, potete recuperare le quattro stagioni della serie principale su Netflix.