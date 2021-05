Castlevania 4: i poster di presentazione dei nuovi personaggi

Di recente, Netflix ha condiviso nomi e volti dei nuovi personaggi che verranno introdotti in Castlevania 4, la stagione finale della serie di animazione basata sul celeberrimo franchise videoludico Castlevania, di proprietà di Konami. Oltre a questo, sono stati resi noti anche i nomi e i volti degli attori che presteranno le proprie voci ai personaggi della serie.

Castlevania 4: nomi e volti dei nuovi personaggi e dei loro doppiatori

Le nuove informazioni su Castlevania 4 sono state divulgate tramite un post pubblicato sul profilo Twitter Netflix Geeked.

Malcolm McDowell (Arancia Meccanica, Heroes) doppierà Varney:

Marsha Thomason (Las Vegas, Lost) interpreterà Greta:

Titus Welliver (Argo, Sons of Anarchy) ricoprirà il ruolo di Ratko:

Christine Adams (Batman Begins,Tron: Legacy) sarà L’Alchimista:

Matthew Waterson (Dota: Dragon’s Blood, Doom Eternal) presterà la propria voce a Dragan:

Infine, Toks Olagundoye (Ugly Betty, Law & Order) darà vita a Zamfir:

Qui in basso, trovate invece il primo trailer ufficiale di lancio di Castlevania 4, la stagione finale della serie animata originale Netflix:

Prodotto da Frederator Studios, Castlevania ha debuttato su Netflix con una prima stagione di soli 4 episodi, nel luglio del 2017. La seconda stagione, di 8 episodi, è andata in onda per la prima volta il 26 ottobre 2018, seguita da una terza composta da altre 10 puntate, il 5 marzo 2020.

Qui di seguito, la breve descrizione ufficiale della serie fornita da Netflix:

“Un cacciatore di vampiri cerca di proteggere la città da un esercito di bestie ultraterrene sotto il controllo di Dracula. Ispirata alla classica serie di videogiochi“.

Purtroppo, da diversi anni Konami non sta più realizzando nuovi videogiochi della serie di Castlevania, ma Koji Igarashi, uno dei creatori celebre soprattutto per il suo lavoro sul leggendario Castlevania: Symphony of the Night, ha creato Bloodstained: Ritual Of The Night, un Metroidvania che nello stile ricorda molto SOTN. Lo trovate qui su Amazon.

Castlevania 4 debutterà su Netflix a partire dal prossimo 13 maggio.