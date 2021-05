Magic Press annuncia il fumetto di Cobra Kai

Attraverso il catalogo Mega 279, sono state diffuse le novità targate Magic Press previste a giugno in libreria e fumetteria fra cui spicca, a sorpresa, il fumetto di Cobra Kai ovvero la fortuna serie sequel del cult Karate Kid attualmente disponibile su Netflix.

Vediamo insieme tutte le novità annunciate!

Il fumetto di Cobra Kai, i dettagli

Il fumetto di Cobra Kai è una miniserie di 4 numeri pubblicata da IDW negli Stati Uniti nel 2019, eccovi i dettagli:

COBRA KAI: LA SAGA DI KARATE KID – LA STORIA DI JOHNNY

di Denton J. Tipton, Kagan Mcleod

17×26 cm, 96 pp, bross., col.

€ 15

Estate 1984, Johnny Lawrence e il resto del dojo Cobra Kai spadroneggiano nel liceo. Ma quando un nuovo arrivato conquista il cuore della ragazza di Johnny, tutto cambierà per sempre! Basato sulla serie TV Netflix, Cobra Kai: La storia di Johnny svela la storia di un cattivo che è buono!

Le novità comics & BD

MAX & CHERRY – L’INTEGRALE

di Felinia & Ribosio

18,5×26 cm, 240 pp, bross., col.

€ 24.90

La raccolta integrale delle avventure hot di Max & Cherry, con 20 pagine inedite, e in un formato che rende al meglio le tavole di Felinia!

RED MOTHER VOL. 2 (DI 2)

di Danny Luckert, Jeremy Haun

17×26 cm, 156 pp, bross., col.

€ 15

La vita di Daisy McDonough è cambiata totalmente dopo l’aggressione in seguito alla quale ha perso il suo ragazzo e un occhio. La protesi oculare le provoca visioni su altri mondi e la ragazza deve confrontarsi con un universo demoniaco la cui signora è la “Madre Rossa”. Si conclude la serie di Jeremy Haun e Danny Luckert, perfetta sintesi di horror e psicologia.

OPERAZIONE OVERLORD VOL. 1 (DI 2)

di Michaël Le Galli, Davide Fabbri

19,5×26 cm, 160 pp, bross., col.

€ 18

Il giorno dello sbarco in Normandia è vicino e la missione dell’ 82° Airborne è proteggere strade, ponti e zone di atterraggio alianti del North Cotentin. Per fare ciò, bisogna impadronirsi della città di Sainte-Mère-Eglise almeno fino all’arrivo dei rinforzi per sbarcare a Utah Beach. Ogni soldato americano della divisione ha la sua storia, i suoi sogni e le sue motivazioni, e ognuno sperimenterà l’orrore della guerra a modo suo. Non tutti torneranno. Una serie storica spettacolare sceneggiata da Michaël Le Galli e illustrata dal “nostro” Davide Fabbri.

Le novità manga

SKIP BEAT! VOL. 3

di Yoshiki Nakamura

11,5×17,5 cm, 192 pp, bross., b/n

€ 6,50

Kyoko ha stupito tutti riuscendo a entrare nel mondo dello spettacolo con la motivazione più impensabile: la vendetta. Il percorso è ancora lungo, ma il raggiungimento del suo obiettivo, diventare più famosa di Sho, ragazzo che l’ha umiliata e che si è approfittato della sua gentilezza, sembra ogni giorno più raggiungibile. Il terzo volume dello shojo manga più amato in Giappone arriva finalmente in Italia!

REDO OF HEALER VOL. 1

di Rui Tsukiyo, Soken Haga

13×18 cm, 180 pp, bross., b/n

€ 6,50

Keyaru è un mago guaritore e viene sfruttato dai compagni di avventure senza alcun ritegno, finché si accorge delle infinite potenzialità della magia curativa. Una volta compreso di cosa può essere capace, Keyaru decide di usare la magia per tornare indietro nel tempo e vendicarsi ricominciando la sua avventura dal principio. La serie ispirata al mondo dei RPG il cui anime ha creato scandalo per le sue scene crude ed esplicite arriva in Italia!

HO VOGLIA DI TE

di Suzu Momozuki

15×21 cm, 200 pp, bross., b/n e col.

€ 9,90

Una nuova piccantissima raccolta di storie brevi firmata Suzu Momozuki per la collana Black Magic all’insegna del “vanilla”. Le ragazze di Momozuki potranno essere timide all’inizio, ma non si tirano mai indietro davanti alla passione!

L’OTAKU NEL 2200 VOL. 3 (DI 3)

di Chousuke Nagashima

13×18 cm, 190 pp, bross., b/n e col.

€ 7,90

Ota, catapultato per caso nel futuro, sembra essersi cacciato in un bel guaio ed è ricercato dalle guardie della città di Obaio. Essere l’unico uomo in grado di far produrre sextasy in questo strano ed eccitante mondo del futuro governato da sole donne lo porrà al centro dell’attenzione. Dopo “L’otaku nel 10000 a.C.”, Chousuke Nagashima torna con una nuova trilogia in cui il nostro (s)fortunato otaku finisce questa volta nel futuro.

TRA LE BRACCIA DELLA PRIMAVERA VOL. 11

di Youka Nitta

13×18 cm, 180 pp, bross., b/n;

€ 6,90

I due pornoattori Kyousuke Iwaki e Youji Katou stanno muovendo i primi passi nella loro nuova vita insieme: andranno d’accordo nella vita di tutti i giorni? Riusciranno a coniugare lavoro e vita privata senza andare incontro a litigi e conflitti? Youka Nitta torna con un nuovo capitolo del suo capolavoro più famoso!

FINDER VOL. 6 EDIZIONE DELUXE

di Ayano Yamane

13×18 cm, 180 pp + albo gadget, bross., b/n

€ 8,50