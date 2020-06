Magic The Gathering: cambiamenti per la meccanica dei Compagni

Con l’arrivo dell’espansione Ikoria: Terre dei Behemoth, è stata aggiunta la nuova meccanica dei Compagni, che permette di mettere in gioco, secondo particolari requisiti, una carta tenuta fuori dal gioco. In questi giorni, però, Wizards Of The Coast ha deciso di apportare alcuni cambiamenti al funzionamento di questa nuova meccanica.

Se inizialmente, la carta Compagno poteva essere messa in gioco senza costi aggiuntivi, adesso la sua entrata in scena sarà decisamente rallentata. Il sito ufficiale, infatti, riporta quanto segue:

“Una volta per partita, ogni volta che potresti lanciare una stregoneria, puoi pagare 3 mana generici per mettere il tuo compagno dal tuo sidedeck nella tua mano. Questa è un’azione speciale, non un’abilità attivata. Accade immediatamente e non è possibile rispondere. Non può essere neutralizzato o fermato da carte come il Revocatore di Phyrexia.”

Questo significa che il costo per giocare un compagno è aumentato su tutta la linea e probabilmente ne ritarderà l’uso di dettodi almeno un turno, visto che la carta viene ora aggiunta alla mano, offrendo anche l’opportunità agli avversari di intervenire su di esso, cosa che prima non era possibile fare.

Inoltre, sempre nello stesso aggiornamento, sono state bandite nei formati Standard e Historic due carte: Fuochi dell’Invenzione e Agente del Tradimento. Sebbene i divieti non abbiano direttamente a che fare con il cambio della regola del compagno, la combinazione di tutto ciò dovrebbe portare a un cambiamento abbastanza serio in termini di costruzione del mazzo.

