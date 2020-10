Magic The Gathering: disponibile il Secret Lair di The Walking Dead

E’ stato svelato il contenuto intero del Secret Lair di The Walking Dead, in una collaborazione tra Wizards of the Coast e AMC per quanto riguarda Magic The Gathering e il popolare show di zombie, oltre ad essere stato reso disponibile ai pre-order.

Dopo essere stato annunciato qualche giorno fa, è finalmente disponibile in pre-order il Secret Lair di Magic The Gathering dedicato allo show AMC The Walking Dead. Il set conterrà ben 11 carte completamente nuove, nessuna ristampa di vecchie edizioni o parti di altre espansioni e potranno essere utilizzate nel formato Commander.

Ecco il contenuto completo di questo particolare Secret Lair:

1 Daryl, Hunter of Walkers foil full-art;

1 Glenn, the Voice of Calm foil full-art;

1 Michonne, Ruthless Survivor foil full-art;

1 Negan, the Cold-Blooded foil full-art;

1 Rick, Steadfast Leader foil full-art;

5 diverse pedine Walker foil a tema;

1 pedina Treasure foil

“In collaborazione con lo show di AMC The Walking Dead, lanciamo uno dei drop di Secret Lair più emozionanti di sempre. Conterrà ben cinque nuove leggende, ognuna delle quali rappresenta uno dei nostri personaggi preferiti di TWD: Daryl, Glenn, Michonne, Negan e Rick. Queste sono tutte carte uniche mai viste prima d’ora, non ristampe o riedizioni. Questo drop conterrà anche cinque pedine Zombie, ognuna delle quali rappresenta un vagante importante della serie, e una pedina “Treasure”. Non prevediamo di riportare in vita questo drop in futuro, quindi approfittane prima che torni al suo riposo eterno.”

Come da tradizione, anche questo Secret Lair è in edizione limitata e sarà disponibile solamente per un periodo di tempo limitato (fino al 12 Ottobre), con le spedizioni che dovrebbero iniziare a partire dall’inizio del 2021. Se siete collezionisti di Magic The Gathering e fan di The Walking Dead, non potete davvero lasciarvi sfuggire questo mostruoso Secret Lair.