Magic The Gathering: annunciato un cross-over con The Walking Dead

Tramite un Secret Lair che verrà rilasciato presumibilmente nel 2021, i mondi di Magic The Gathering e The Walking Dead, si incontreranno in quella che sarà una collaborazione da brividi.

Aggiornamento 29/09: E’ stata rivelata la data ufficiale dell’uscita del Secret Lair: sarà infatti disponibile dal 4 al 12 Ottobre 2020 (differentemente da quanto avevamo supposto prima) e il contenuto intero verrà svelato alle ore 17 del 4 Ottobre, durante il famoso podcast americano dedicato alla serie Talking Dead.

One last piece of Secret Lair news: We have an exciting collaboration with AMC’s “The Walking Dead”! More info soon. pic.twitter.com/WjJdIsQpeS — Magic: The Gathering (@wizards_magic) September 1, 2020

L’annuncio è stato fatto sul canale Twitch ufficiale di Wizards of the Coast, come parte della promozione del nuovo set Zendikar Rising. Il nuovo drop conterrà alcune carte con delle didascalie ispirate alla popolare serie AMC. Una di queste carte è una pedina Zombie, con il testo nella parte bassa della stessa che conterrá una citazione di Rick Grimes, proveniente dal pilot della serie. L’immagine sulla carta mostra uno zombi con la metà inferiore del corpo mancante, che richiama fortemente le creature presenti nella serie.

Magic: The Gathering ha già avuto carte ispirate ad altri franchise: basti pensare alle carte ispirate a Godzilla e altri kaiju apparse nell’espansione Ikoria: Terra dei Behemoths. Inoltre, é stato annunciato un crossover con Dungeons & Dragons, sempre di proprietà di Wizards of the Coast, con il set Adventures in the Forgotten Realms, che sarà in vendita nell’estate del 2021.

Ma cosa sono i Secret Lair con cui verrá probabilmente rilasciata questa collaborazione? Sono dei set particolari, pensati e creati principalmente per coloro a cui piace collezionare le carte di Magic The Gathering, e contengono versioni alternative di creature e magie, raccolte in un cofanetto di pregio. Ma la cosa piú esclusiva é la loro reperibilitá: infatti saranno venduti solamente per 24 ore! Se vi piace collezionare le carte di Magic, non potete lasciarveli sfuggire.