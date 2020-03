Magic The Gathering: Wizards annuncia un nuovo Signature Spellbook

I Signature Spellbook sono una nuova serie di set speciali di Magic The Gathering, composti da ben 8 carte che compongono le magie caratteristiche dell’eroe a cui è dedicato il set stesso e chiamato Planeswalker. Wizards of the Coast ha annunciato l’arrivo di un nuovo di questi Signature Spellbook all’inizio dell’estate.

Il nuovo Signature Spellbook sarà dedicato a Chandra con tutte le nuove illustrazioni alternative e foil. Il set sarà comprensivo di otto carte e una bonus foil. Al momento, sono state rivelate solamente due carte: la Planeswalker Chandra, Torch of Defiance e Past in Flames.

“Non c’è alcun vantaggio nel ricorrere a sotterfugi, o almeno questo è ciò che pensa la piromante. Impulsiva, appassionata e irascibile, Chandra Nalaar è pronta ad esplodere tanto quanto gli incantesimi infuocati del suo repertorio in continua crescita. La scintilla da planeswalker di Chandra si è accesa quando era ancora piuttosto giovane, così come le sue abilità di piromante e di planeswalker.”

Come funzionano i Planeswalker? All’inizio della partita, possono essere mischiati all’interno del deck, come fossero carte normali e potranno essere giocati esattamente come vengono giocate le stregonerie e vengono considerati come dei permanenti. Ognuno di essi ha un sottotipo e se ne entrano in gioco due che hanno lo stesso, vengono messi immediatamente nel cimitero.

“Circa un essere senziente su un milione nasce con “la scintilla”, l’essenza ineffabile che rende un individuo capace di diventare un Planeswalker. Tra queste creature, non tutte sono in grado di “accendere” la propria scintilla, che permette loro di liberare il potenziale latente e di viaggiare attraverso i piani. La scintilla della maggior parte dei Planeswalker si accende in seguito a un grosso trauma o a una crisi profonda, ma ogni risveglio è, in un certo senso, unico. Una scintilla da Planeswalker potrebbe accendersi parallelamente a un’esperienza quasi mortale, un’altra in seguito a una scoperta di importanza vitale e un’altra ancora dopo un’esperienza meditativa in grado di rivelare una verità altrimenti inimmaginabile. In pratica, ogni Planeswalker ha la sua storia.”