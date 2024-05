Crescono le polemiche intorno a Temu, accusata di non rispettare il DSA europeo

Vari gruppi di protezione dei consumatori in tutta l'Unione Europea hanno depositato denunce coordinate contro Temu, una piattaforma di e-commerce cinese che offre prezzi ultra-bassi. In particolare, accusano la piattaforma di numerose violazioni legate all'atto sulla Digital Services Act (DSA) dell'UE.

Da quando è stata lanciata in Europa, circa un anno fa, Temu ha visto crescere esponenzialmente il suo numero di utenti, superando di recente i 75 milioni di utenti mensili. Di conseguenza, la BEUC (l'organizzazione europea dei consumatori che rappresenta 45 gruppi di tutela dei consumatori in 31 paesi dell'UE) ha presentato giovedì una denuncia presso la Commissione Europea, chiedendo che la piattaforma venga urgentemente designata come "piattaforma online molto grande" (VLOP) ai sensi della DSA.

Le piattaforme considerate VLOP devono aderire a regole aggiuntive sulla trasparenza e la responsabilità degli algoritmi, incluse le misure di mitigazione del rischio sistemico. Tra le altre piattaforme di e-commerce riconosciute come VLOP figurano, per esempio, Alibaba, Amazon, Booking.com, Google Shopping e Zalando.

Parallelamente, 17 delle organizzazioni membri del BEUC hanno presentato reclami DSA presso le autorità nazionali di protezione dei consumatori, accusando Temu di violare le regole generali del regolamento applicabili dalla metà di febbraio. Le denunce affermano che la piattaforma di e-commerce non rispetta numerosi requisiti della DSA, inclusi i requisiti di tracciabilità dei commercianti, le regole contro il design manipolativo e la trasparenza intorno agli algoritmi di raccomandazione dei prodotti.

Monique Goyens, Direttrice Generale di BEUC, ha rilasciato un commento nel quale ha accusato il marketplace di adottare "tecniche manipolative" volte a indurre i consumatori a spendere di più, evidenziando allo stesso tempo una carente informazione sui venditori, che "lascia spesso i consumatori all'oscuro su chi stiano realmente acquistando i prodotti".

I gruppi di protezione del consumatore hanno sollevato anche preoccupazioni relative alla sicurezza dei minori, sottolineando come lo sconto estremo sui prezzi e le caratteristiche di gamification integrate nella piattaforma di Temu siano potenzialmente attrattive per i bambini.

“Temu non garantisce ai suoi utenti un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile come richiesto dalla legge," sostengono nelle lamentele. "Abbiamo serie preoccupazioni sul fatto che i consumatori siano vittime di tecniche manipolative, il mancato rispetto della tracciabilità dei commercianti sulla piattaforma, o un funzionamento complessivo rimanente opaco, il che viola l'Atto sui Servizi Digitali.”

In risposta alle crescenti pressioni, Temu ha dichiarato di prendere molto sul serio la denuncia del BEUC, e ha espresso l'intenzione di studiarla approfonditamente. L'azienda ha, inoltre, sottolineato il suo desiderio di continuare il dialogo con le parti interessate per migliorare il servizio per i consumatori. "Dove identifichiamo aree di miglioramento, siamo desiderosi di lavorare insieme per migliorare il nostro servizio e rettificare eventuali carenze," ha aggiunto la compagnia.