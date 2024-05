VMware rende gratuiti Workstation Pro e Fusion Pro per uso personale

Molti di voi sanno dei cambiamenti che l'acquisizione da parte di Broadcom per 61 miliardi di dollari ha portato nelle politiche di vendita del colosso della virtualizzazione VMWare, inclusi l'annuncio della vendita della divisione End-User Computing (EUC) e l'interruzione della versione gratuita di vSphere Hypervisor (ESXi).

Oggi, però, c'è una bella notizia (e una sfumatura forse meno bella) e parliamo di Workstation Pro e Fusion Pro, che VMWare ha deciso di rendere gratuiti per uso personale. Si tratta di software di virtualizzazione desktop progettati per consentire l'esecuzione di più sistemi operativi su un singolo computer.

Questi strumenti sono ampiamente utilizzati da professionisti IT, sviluppatori e appassionati di tecnologia per creare ambienti di test, sviluppo e gestione di applicazioni.

Il primo, Workstation Pro, è una potente soluzione di virtualizzazione per desktop progettata per sistemi operativi Windows e Linux. Il secondo, Fusion Pro, è l'equivalente di Workstation Pro per i computer Apple e offre funzionalità simili, adattate per l'ecosistema macOS.

Entrambi i software consentono agli utenti di sfruttare appieno le risorse hardware del computer, come CPU, memoria e storage, permettendo di eseguire applicazioni in ambienti isolati senza influenzare il sistema operativo host.

Il fatto che ora siano stati resi gratuiti per uso personale, offre a utenti domestici e studenti la possibilità di creare laboratori di test virtualizzati e di sperimentare con diversi sistemi operativi senza sostenere costi aggiuntivi.

"La parte più entusiasmante è che Fusion Pro e Workstation Pro avranno due modelli di licenza. Offriamo ora un abbonamento gratuito per uso personale o uno a pagamento per uso commerciale per le nostre app Pro," ha dichiarato Michael Roy, Product Manager per i prodotti Desktop Hypervisor, in un recente annuncio.

"Gli utenti decideranno in base alle loro necessità se è necessaria una sottoscrizione commerciale", ha poi proseguito. "Questo significa che chi desidera un laboratorio virtuale sul proprio computer Mac, Windows o Linux può farlo gratuitamente semplicemente registrandosi e scaricando i file dal nuovo portale di download situato su support.broadcom.com."

Dopo aver registrato un account VMware e installato Workstation Pro o Fusion, verrà visualizzata una schermata che chiederà se il prodotto sarà utilizzato per uso personale o commerciale.

Se lo si utilizza il prodotto per scopi commerciali, è necessario inserire una chiave di licenza acquistata. Tuttavia, per uso personale, è sufficiente selezionare questa opzione e il software si installerà con tutte le sue funzionalità standard senza limitazioni.

Con i loro prodotti completi ora gratuiti, VMware ha annunciato che interromperà la vendita di Workstation Player e Fusion Player, che non saranno più disponibili per l'acquisto.

Tuttavia, poiché le macchine virtuali utilizzate in Player sono compatibili con Workstation Pro e Fusion Pro, non dovrebbero esserci problemi nell'aggiornamento alle versioni complete. Per coloro che utilizzano i prodotti VMware Player, l'azienda fornisce comunque istruzioni su come effettuare l'upgrade alle versioni Pro.

Roy affermato che questi cambiamenti sono stati fatti per semplificare l'offerta di prodotti desktop Hypervisor dell'azienda. "Col nuovo modello commerciale, abbiamo ridotto le nostre offerte di gruppi di prodotti a un singolo SKU per gli utenti che richiedono una licenza d'uso commerciale".

"Questa semplificazione elimina più di 40 altri SKU e rende la quotazione e l'acquisto delle app VMware Desktop Hypervisor, Fusion Pro e Workstation Pro, più facili che mai", ha infine concluso Roy.