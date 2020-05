Maharaja: il 15 maggio parte la campagna Kickstarter

Cranio Creations è pronta a lanciare la campagna crowdfunding per la nuova edizione del gioco da tavolo Maharaja. La campagna partirà il 15 Maggio 2020 sulla piattaforma Kickstarter e avrà una durata di poco più di due settimane.

Maharaja, ideato da Wolfgang Kramer (Mask Trilogy, El Grande, The Princes of Florence) e Michael Kiesling (Mask Trilogy, Azul, Heaven and Ale), sarà così pubblicato in una nuova veste con grafica migliorata, nuovi componenti e più profondità di gioco che vedrà il coinvolgimento di Simone Luciani (Lorenzo il Magnifico, Newton, Barrage).

Maharaja sarà gioco di controllo territori per 2-4 giocatori, dove questi ultimi vestiranno i panni di sacerdoti in viaggio attraverso diverse città dell’India, il cui scopo sarà quello di costruire statue e templi dedicati alle loro divinità favorite.

In ogni partita i giocatori saranno ricompensati in base al valore delle costruzioni che avranno eretto nella città che il Maharaja sta visitando. Ad inizio anno, i giocatori sceglieranno segretamente le azioni da svolgere per poi rivelarle ed eseguire le varie azioni in ordine di turno.

Alla fine del settimo anno, o quando un giocatore avrà costruito la sua settima statua, il gioco avrà fine e il giocatore con i maggiori punti prestigio avrà vinto la partita.

Maharaja si presenterà con una grafica completamente rinnovata ad opera di Klemens Franz e Samuele Gaudio. A differenza della sua incarnazione del 2004, la nuova edizione del gioco si presenterà con diverse novità, come la presenza di un numero maggiore di personaggi e tessere bonus.

La campagna di Maharaja prevederà un prezzo competitivo del prodotto, a partire da 45 euro a fronte di un prezzo di vendita di 55 euro e con un’offerta early bird di 35 riservata ai backers di precedenti Kickstarter Cranio Creations.

In attesa del 15 maggio, data di lancio della campagna Kickstarter è possibile provare la versione digitale del nuovo Maharaja su Tabletopia a questo link.