Maleficent 2, nuovo trailer: la Jolie sempre più malefica!

È stato pubblicato poche ore fa il nuovo trailer dedicato al film Disney Maleficent: Signora del male. Dopo il grande successo riscosso con il primo capitolo, la pellicola cinematografica diretta da Joachim Rønning, tornerà in autunno. Ancora una volta vedremo Angelina Jolie vestire i panni di Malefica, mentre Elle Fanning interpreterà la principessa Aurora.

Nel primo capitolo del film Disney abbiamo visto Maleficent scagliare un terribile incantesimo sulla principessa Aurora, la quale all’età di sedici anni, dopo essersi punta con un arcolaio, sarebbe caduta in un profondo e lunghissimo sonno. Per questo motivo, il giorno del sedicesimo compleanno della principessa, il Re decide di mandare sua figlia lontano da ogni pericolo affidandola a tre fatine. Aurora vive in una casetta sperduta di campagna, ma Maleficent spesso va a trovarla. Inevitabilmente la strega si affeziona ad Aurora e, di conseguenza, tenta di annullare il suo stesso incantesimo.

Ebbene, la trama di Maleficent 2 sarà incentrata proprio sul rapporto che si è creato, dopo le varie vicende che si sono svolte nel primo film, tra Malefica e la principessa Aurora. Si ritroveranno infatti ad unire le loro forze per salvare la pace della brughiera e dei suoi abitanti. In Maleficent 2 subentrerà però una nuova “cattiva”: la regina Ingrith interpretata da Michelle Pfeiffer. A questo punto, come si può notare dal nuovo trailer che troverete di seguito, Malefica dovrà usare metodi molto più “bruschi” per mantenere le redini della situazione.

Maleficent: Signora del male arriverà nelle sale cinematografiche degli USA il 18 ottobre 2019. Nel cast vedremo oltre ad Angelina Jolie nel ruolo di Maleficent e Michelle Pfeiffer nel ruolo della Regina Ingrith, Chiwetel Ejiofor, Robert Lindsay, Ed Skrein e Harris Dickinson. Ritroveremo anche Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple e Lesley Manville.

Cosa ne pensate del nuovo trailer di Maleficent: Signora del male?