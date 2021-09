Malignant, il nuovo trailer dell’horror di James Wan è terrificante

Warner Bros. Pictures ha appena pubblicato sul canale YouTube ufficiale il nuovo trailer di Malignant, il film horror diretto dal regista James Wan in uscita nelle sale a partire dal prossimo 2 settembre 2021. Il filmato, che trovate poco più in basso, mostra un gran numero di nuove e spaventose sequenze del film, la cui trama ufficiale è ancora avvolta nel mistero.

Da quello che è possibile intuire dal filmato promozionale del film, Malignant segue le vicende di una donna di nome Madison, che ha continui incubi di orribili omicidi. Al suo risveglio, scopre che le atroci morti sono accadute realmente, cosa questa che la mette giocoforza al centro di un disegno diabolico più grande di lei. Negli incubi appare infatti una presenza oscura, una sorta di figura inquietante che perseguita Madison e i suoi sogni, capace di saltare nella realtà come fosse un vero e proprio incubo vivente. Palese il rimando al grande classico dell’horror Nightmare – Dal profondo della notte, scritto e diretto dal maestro Wes Craven e uscito nel 1984 (e che trovate qui a prezzo speciale).

Nel cast di Malignant troviamo Maddie Hasson, Mckenna Grace, Jake Abel, George Young, Michole Briana White e Jacqueline McKenzie. Wan, oltre a dirigere la pellcola, si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura assieme ad Akela Cooper. La pellicola è prodotta da Michael Clear, Eric McLeod, Judson Scott, Peter Luo, Cheng Yang, mentre Mandy Yu e Lei Han figurano come produttori esecutivi. Wan non è nuovo al genere horror, visto che l’autore ha portato sul grande schermo saghe di successo come Saw, Insidious e The Conjuring. Il ritorno al genere che lo ha lanciato è quindi cosa buona e giusta, considerando anche che Malignant ha ottenuto negli Stati Uniti il Rating R, ossia l’etichetta dei film vietati ai minori di 17 anni non accompagnati dai genitori.