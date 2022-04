Dopo il boom del 1995 di Dragonball, il primo manga con senso di lettura originale da destra a sinistra, e dopo un calo riscontrato negli ultimi dieci anni, i manga stanno di nuovo conquistando l’Italia. Pensiamo semplicemente a Demon Slayer, edito dalla casa editrice Star Comics (recuperatelo su Amazon), che tra gennaio 2021 e marzo di quest’anno ha venduto ottocento settantasei mila copie, surclassando One Piece (cinquecento milioni di copie vendute nel mondo). Nello stesso periodo anche L’attacco dei giganti edito dalla Planet Manga ha venduto settecento ventidue mila copie. Numeri da capogiro che hanno portato le librerie a dare spazio anche ai fumetti giapponesi. In particolare le Librerie Feltrinelli hanno deciso di dedicare ai manga una serie di appuntamenti, raccolti sotto il titolo Manga Mania, a cui darà il via Nico Miyakawa, l’artista italo-giapponese che ha curato il visual del progetto e che lo trasformerà live in una vera e propria opera d’arte. Vediamo più nel dettaglio.

Manga Mania: che cos’è?

Mercoledì 27 aprile dalle ore 18.00 presso laFeltrinelli RED in piazza Gae Aulenti a Milano si terrà l’Opening di MANGA MANIA la rassegna dedicata al manga in programma in tutte le Librerie d’Italia e online dal 28 aprile al 25 maggio.

Protagonista della serata, Nico Miyakawa e tutto verrà accompagnato dal dj set di Milano Modulare e dalla possibilità esclusiva di ricevere una stampa serigrafata e firmata dell’opera dell’artista.

L’ingresso è gratuito nel rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti.

La Feltrinelli

EFFE 2005 – Gruppo Feltrinelli S.p.A, conosciuta come Gruppo Feltrinelli o più semplicemente LaFeltrinelli, è una holding italiana fondata nel 2005, come fusione della casa editrice Feltrinelli, nata nel 1954 a Milano, e della catena di librerie italiane Librerie Feltrinelli, la prima delle quali ha aperto nel 1957 a Pisa. In seguito la holding ha creato il negozio virtuale lafeltrinelli.it e ha acquisito la maggioranza della catena di distribuzione Promozione Distribuzione Editoria.

Fondatore Giangiacomo Feltrinelli Editore nato alla fine del 1954 a Milano. Con 124 punti vendita in 58 città, La Feltrinelli è una delle principali catene italiane di librerie e negozi di musica.