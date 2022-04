In occasione del Kimetsu no Utage: Yūkaku-hen è stato svelato il trailer di Demon Slayer Stagione 3, ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge ed edito in Italia per Star Comics.

Si tratta del primo trailer esteso dedicato alla nuova stagione anime che adatterà gli eventi dell’arco narrativo del Villaggio degli Spadaccini (Katanakaji no Sato-Hen).

Il trailer di Demon Slayer Stagione 3

Ecco di seguito il trailer diffuso dal canale ufficiale YouTube di Aniplex:

Una prima descrizione della nuova serie anime recita:

Tenetevi pronti ad affrontare una nuova missione dentro le mura del Villaggio degli Spadaccini.

Il regista, il character design e responsabile delle animazioni presso studio ufotable, ovvero Haruo Sotozaki e Akira Matsushima, e il cast principale torneranno nei ruoli per la nuova stagione anime.

La Stagione 3 dell’anime riprenderà gli eventi dalla conclusione della Stagione 2, conclusa il 13 febbraio, focalizzata all’interno degli eventi dell’arco narrativo del Quartiere dei Divertimenti di Yoshiwara (Kimetsu no Yaiba: Yukaku-hen). La Stagione 2 è disponibile sottotitolata in italiano in contemporanea con il Giappone su Crunchyroll.

Il primo episodio della Stagione 2 (10 ottobre 2021) ha narrato un evento completamente originale tutto focalizzato sul viaggio di Rengoku Kyojuro dopo aver lasciato il quartier generale degli ufficiali ammazza-demoni per svolgere la missione al treno Mugen. I successivi sei episodi, invece, hanno riadattato in televisione il film animato di Demon Slayer: Il Treno Mugen con quasi 70 scene inedite, nuove musiche e nuovi preview mai visti prima la cinema.

Dopo di che ha avuto inizio la nuova fase della Stagione 2 con l’arco narrativo del Quartiere dei Divertimenti con l’episodio di esordio dalla durata di un’ora e l’ultimo dalla durata di quaranta minuti.

A proposito di Demon Slayer

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge. Composto da 205 capitoli e 23 volumetti, il manga si è concluso a maggio 2020. In Italia l’opera è edita da Edizioni Star Comics con 18 volumetti disponibili (recuperatelo qui su Amazon).

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda da aprile a settembre 2019 con 26 episodi trasmessi. L’anime è prodotto da Studio Ufotable ed è visibile legalmente, gratuitamente e sia con sottotitoli in italiano che doppiaggio italiano su VVVVID (Dynit).

Il sequel dell’anime si concretizza con un film animato che adatta l’arco narrativo dell’allenamento uscito nelle sale giapponesi il 16 ottobre 2020. In Italia è disponibile dal 13 luglio 2021 per Dynit su Amazon Prime Video. La seconda stagione animata è stata trasmessa dal 10 ottobre 2021 al 13 febbraio 2022 ed è disponibile sottotitolata in italiano per Crunchyroll. In più, è stato anche annunciato il doppiaggio italiano della Stagione 2. E’ in produzione una terza stagione animata che adatterà gli eventi dell’arco narrativo del Villaggio degli Spadaccini.

Se ancora non conosceste l’opera, qui di seguito una breve sinossi: