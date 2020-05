Marc Guggenheim al lavoro sul film di Jackpot, eroina dello Spider-Man Universe

Proseguono le anticipazioni di Sony Pictures sull’ambizioso progetto di espansione dello Spider-Man Universe. Il nuovo film del “Ragnoverso” sarà incentrato sulla supereroina Jackpot e sarà sceneggiato da Marc Guggenheim, già autore con Brian Reed dell’omonima testata a fumetti.

Jackpot è un personaggio che ha avuto più incarnazioni. I poteri di Jackpot sono forza e resistenza sovrumana, mentre il suo costume, a seconda delle incarnazioni, passa da una tuta appariscente bianca e verde a una rossa e nera.

La prima persona a nascondersi dietro questo alter ego è stata Sara Ehret, una scienziata che durante la gravidanza è stata esposta ad un virus in grado di riscrivere il DNA. La seconda ad indossare i panni della supereroina è stata Alana Jobson, la quale ricorre ad un ormone di crescita mutante per acquisire i superpoteri di Jackpot. Alana viene uccisa durante una missione e questo evento traumatico vedrà il ritorno in questo ruolo di Sara Ehret.

Per quanto riguarda lo sceneggiatore, oltre ad aver prestato la sua penna su Jackpot, Marc Guggenheim ha un curriculum è di tutto rispetto, sia nel mondo del fumetto, sia della tv (Law & Order, Jack & Bobby, CSI: Miami, Arrow, Trollhunters: Tales of Arcadia) che dei videogiochi (Call of Duty 3). Tra le testate da lui sceneggiati possiamo annoverare Aquaman, Amazing Spider-Man e Superman/Batman.

I progetti circa l’universo cinematografico di Spider-Man di Sony al momento includono il sequel di Venom, il film di Morbius, un film su Kraven il Cacciatore, un film su Madame Web e i progetti su Silk e Nightwatch. Oltre a questi titoli live action ricordiamo anche che è in produzione il sequel del film di animazione Spider-Man: Un nuovo universo.