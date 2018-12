Marvel cambierà la storia di alcuni personaggi principali?

Notizia bomba nel mondo Marvel! Marvel Comics ha infatti diffuso oggi i primi poster promozionali per quello che sarà il maxi evento del prossimo anno, che prenderà il via attorno al mese di marzo.

Ancora nessuna notizia in merito al nome ufficiale, ma i poster sono stati accompagnati dalla catchphrase “La storia della Marvel sarà distrutta”, suggerendo che si farà luce su eventi che coinvolgeranno alcuni dei suoi principali personaggi, tra cui Cap e Spidey, in alcuni dei loro momenti chiave.

Pare, insomma, che Marvel riscriverà, tramite un lavoro di retcon, alcuni eventi particolarmente importanti della propria storia editoriale, come il risveglio dai ghiacci di Capitan America, il ritorno sulla scena di Spider-Man dopo il momentaneo abbandono del costume da parte di Peter Parker, e la salvezza di Jean Grey dall’influenza della sua personalità malvagia nota come “Fenice Nera”.

Resta da capire se questi cambiamenti saranno davvero impattanti sulla storia dei personaggi e come queste rivelazioni sconvolgeranno la vita dei vari eroi. Senza considerare la possibilità, non da sottovalutare, che anche altri supereroi possano entrare in questo curioso (e potenzialmente controverso) progetto di revisione.