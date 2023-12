Marvel's Spider Man 2 finalmente in sconto! -13%!

Attenzione giocatori PlayStation, questa è l'offerta che tutti stavamo aspettando! Vi segnaliamo infatti che, a sorpresa, Amazon ha finalmente proposto il suo primissimo sconto sul bellissimo e divertente Marvel's Spider-Man 2, ovvero quello che è il secondo capitolo della serie di giochi che il team di Insomniac ha sviluppato in esclusiva per PlayStation 5, e con protagonista il celebre personaggio dei fumetti Marvel. Il prezzo? 69,49€ a differenza degli oltre 70€ del prezzo originale, per uno sconto corrispondente al 13%, che non è male se si considera che è il primo in assoluto su questo titolo!

Marvel's Spider-Man 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Marvel's Spider-man 2 è un titolo che, come vi abbiamo raccontato in fase di recensione, si propone, ad oggi, come uno dei migliori videogame mai sviluppati a tema supereroistico e, certamente, come il più bello dedicato a Spidey, qui alla sua terza incursione su PS5, se si considera anche il piccolo spin off dedicato a Miles Morales, ed ambientato proprio prima degli eventi di questo gioco.

Trattandosi di un titolo a mappa aperta ricco di attività, e con protagonista non 1, ma ben 2 Spider-Man, ovvero sia Peter Parker, che suddetto Miles, Spider-Man 2 è un gioco che può facilmente incontrare il gusto di moltissimi giocatori. Da un lato, ad esempio, potrebbero esserci i fan Marvel, desiderosi di spendersi in una nuova avventura nei panni del Tessiragnatele, dall'altro gli amanti dei titoli adventure, che con questo ampio free roaming potranno spendere molte, moltissime ore, a zonzo per New York.

Parliamo, infatti, di un titolo davvero molto ampio, e con tantissime attività secondarie, oltre che sorretto da una trama scorrevole, accattivante e ricca di colpi di scena, che porterà sullo schermo anche alcuni iconici villain del mondo Marvel!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al gioco, con l'invito a completare quanto prima il vostro acquisto visto che, prevedibilmente, l'offerta potrebbe esaurirsi in tempi brevissimi!

