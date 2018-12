Marvel conferma il ritorno al cinema di Dr. Strange

Marvel ha finalmente confermato il ritorno al cinema di Dr. Strange, il mistico per eccellenza dell’universo Marvel, portato con successo sul grande schermo da Benedict Cumberbatch (che magari ricorderete nel ruolo di Sherlock Holmes nel telefilm Sherlock).

Il film, stando ai colleghi di The Hollywood Reporter, sarebbe già in fase di pre-produzione, con l’inizio delle riprese previsto per il 2020, e un’uscita nelle sale per il maggio dell’anno successivo.

Il film, oltre che nel suo protagonista, vedrà il ritorno degli attori Benedict Wong (l’assistente Wong) e Rachel McAdams (Christine Palmer), così come tornerà alla regia Scott Derrickson.

Ovviamente, data la notizia, si è cominciato subito a speculare su quello che potrebbe essere lo status del Dottore dopo gli eventi che verranno mostrati il prossimo anno con Avengers: Endgame. Come ricorderete, infatti, Strange era stato “distrutto” da Thanos alla fine del primo film, e come per Spider-Man, l’arrivo di un nuovo film ha aperto a diverse speculazioni sul destino dei personaggi Marvel annientati da Thanos: saranno effettivamente morti? Torneranno in vita? E se così fosse chi sarà a riesumarli dall’aldilà?

Per queste, come per tante altre risposte, non resta che attendere l’arrivo del quarto film degli Avengers di cui, a questo punto, vi riproponiamo anche il trailer.

Primo trailer per Avengers: Endgame! Arriva finalmente il primo, attesissimo, trailer del quarto film dedicato agli Avengers, il cui titolo ufficiale è Avengers: Endgame! Sarà davvero la fine dei supereroi più potenti della terra? Lo scopriremo insieme il prossimo anno! Intanto godetevi questo bellissimo trailer italiano! Publiée par Tom's Hardware Italia sur Vendredi 7 décembre 2018