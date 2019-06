Marvel Studios: il nome “X-Men” potrebbe essere cambiato?

Nelle ore scorse, Victoria Alonso produttrice dei Marvel Studios, avrebbe alzato un polverone affermando che il nome “X-Men” sarebbe antiquato poiché sono molti i personaggi femminili che fanno parte di questa cerchia di supereroi mutanti. Infatti la produttrice avrebbe dichiarato quanto segue:

“Non so dove ci porterà il futuro, ma è buffo vedere che le persone li chiamano ancora X-Men. E’ pieno di supereroine in quel gruppo di X-Men, perciò credo che sia un nome antiquato”.

A condividere il medesimo pensiero di Victoria Alonso, sono stati diversi personaggi dello spettacolo appartenenti all’Universo Cinematografico Marvel. La stessa Jennifer Lawrence, attrice statunitense che ha vestito i panni di Mystica in Dark Phoenix, afferma:

“Le donne sono quelle che salvano gli uomini in continuazione da queste parti. Forse dovremmo cambiare il nome in X-Women”.

Dunque, nel corso della discussione si è arrivati a parlare di “sessismo” nei confronti delle supereroine mutanti femminili. A tal proposito, a dire la sua opinione è stato Ryan Reynolds, attore interprete di Deadpool, il quale avrebbe proposto un nuovo appellativo con cui chiamare gli X-Men dicendo:

“Siamo uomini e donne, non ci chiameremo X-Men, ma ci chiameremo X-Force“.

In fin dei conti, sono molti gli attori che sarebbero favorevoli a cambiare l’attuale nome con cui viene chiamato il gruppo di personaggi che fa parte dell’Universo Marvel. Certo è che Victoria Alonso avrebbe concluso il suo discorso dicendo:

“È divertente che vengano chiamati X-Men più che altro perché ci sono un sacco di donne in quel team, quindi mi pare una denominazione un po’ datata. Comunque non so cosa accadrà, si sono appena uniti alla famiglia, l’ultimo film fatto con 20th Century Fox sta uscendo ora al cinema… solo il tempo potrà darci una risposta”.