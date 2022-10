Nel corso dell’ultima giornata della New York Comic Con 2022, Marvel ha annunciato una lista di novità che avranno come protagonisti alcuni personaggi della famiglia degli X-Men. Tra i nuovi arrivi una particolare incarnazione di Wolverine.

credit: Marvel Comics

Marvel: le novità sugli X-Men del 2023 svelate al New York Comic Con 2022

Tra le novità che vedremo presto arrivare ci sarà X-23: Deadly Regenesis, miniserie dedicata al clone di Wolverine. Cinque albi che i lettori americani non dovranno attendere molto per poterlo leggere: le nuove avventure di Laura Kinney saranno disponibile a partire da marzo 2023. Questo, al momento, è tutto quello che è dato di sapere di quest’opera, oltre al fatto che vedrà Erica Schultz alla scrittura e Edgar Salazar ai disegni. Facendo alcune (per ora del tutto infondate) speculazioni, il riferimento nel titolo a quanto visto nel primo volume di Giant-Size X-Men, del 1975, farebbe pensare ad una storia legata al passato o, quantomeno, ricca di flashback. Secondo qualcuno potrebbe anche trattarsi di un approfondimento della storia di Laura Kinney, personaggio che per un certo periodo di tempo ebbe modo di abbandonare il suo “nome” originale (per l’appunto X-23) a favore del più noto Wolverine.

Ma X-23: Deadly Regenesis non sarà l’unica novità ad essere introdotta da casa Marvel dedicata al mondo degli X-Men. Durante la convention è stata infatti annunciata anche una serie che vedrà come protagonisti a Rogue e Gambit. Scritta da Stephanie Phillips e disegnata da Carlos Gomes, sarà acquistabile sempre da marzo 2023. Sarà interessante andare a vedere come (e se) la recente storia di uno dei due personaggi, di cui non riveliamo ulteriori dettagli qualora ancora non abbiate letto la precedente miniserie, influenzerà quanto qui narrato.

A precedere le due opere appena menzionate sarà, a febbraio, Betsy Braddock: Captain Britain. In questo caso verranno portati avanti gli eventi visti in Knights of X. Alla scrittura di questa nuova avventura di Capitan Bretagna tornerà la già nota sceneggiatrice Tini Howard, mentre i disegni saranno opera di Vasco Georgiev. Le nuove serie annunciate da Marvel vi sembrano interessanti o avreste preferito vedere uscite dedicate ad altri personaggi? Fatecelo sapere nei commenti