Matt Damon reciterà in Thor: Love and Thunder

Matt Damon è entrato a far parte del cast di Thor: Love and Thunder.

Lo annuncia il The Daily Mail, che ha parlato con l’attore dell’attivazione dei protocolli di quarantena per lui e la sua famiglia, dopo l’approdo in Australia di Sabato, mentre il film è in fase di ripresa. Molti dei membri del cast dell’ultimo film di Taika Waititi sono già sul set e, dato che il regista ha già fatto emozionare i fan scegliendo Christian Bale per il ruolo dell’antagonista, non è ancora chiaro di quale personaggio vestirà i panni Matt Damon. Da quando Thor: Ragnarok è stato annunciato come uno dei migliori film dell’Universo Cinematografico Marvel i fan hanno tenuto alte le aspettative per qualunque film sarebbe venuto dopo e sembra che la fase 4 stia mantenendo le promesse fatte.

Nei commenti rilasciati da Matt Damon al The Daily Mail, l’attore ha affermato:

Sono così entusiasta che la mia famiglia e io potremo di chiamare casa l’Australia per i prossimi mesi. Le troupe cinematografiche australiane sono rinomate in tutto il mondo per la loro professionalità e sarà una gioia lavorare con loro, così i 14 giorni di quarantena saranno ben valsi la pena.

Matt Damon, che è volato in Australia con la moglie Luciana Barroso e le figlie, Isabella, di 14 anni, Gia, di 12 anni, e Stella, di 10, tramite un jet privato durante il fine settimana, ha aggiunto:

L’Australia è sicuramente il [mio] paese fortunato.

L’attore ha anche ringraziato il Nuovo Galles del Sud e il governo australiano per l’enorme sostegno dato al suo ingresso nel paese. La produzione australiana di Thor: Love and Thunder, quarta puntata del franchise di Thor, è stata resa possibile, nonostante il fermo dei lavori a causa della pandemia, da un incentivo di 24,1 milioni di dollari australiani fornito dal Nuovo Galles del Sud e al governo australiano.