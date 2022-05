Me contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata si è si aggiudicato il David dello Spettatore. Il premio è stato consegnato lo scorso 3 maggio durante la cerimonia di premiazione trasmessa in diretta in prima serata su RAI 1 dagli studi di Cinecittà, con la conduzione di Carlo Conti affiancato da Drusilla Foer.

Il David dello Spettatore – che manifesta il ringraziamento al pubblico e l’attenzione dell’Accademia del Cinema Italiano ai film e agli autori che hanno contribuito al successo industriale dell’intera filiera cinematografica – premia tradizionalmente il film che ha totalizzato il maggior numero di spettatori, calcolati tra il 1° marzo 2021 e il 31 marzo 2022. Sulla base dei dati forniti da Cinetel, Me contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata ha totalizzato nel periodo 805.559 spettatori.

Me contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata è il secondo film del duo di youtubers Me contr Te, al secolo Luigi Calagna e Sofia Scalia che hanno anche curato soggetto e sceneggiatura del film. Al 1° settembre 2021, il film aveva incassato 4 milioni di euro.

Una bellissima scuola sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì (Me Contro Te) sono gli ospiti d'eccezione della festa di inaugurazione, ad attenderli lì il loro amico Pongo. La scuola potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i Me Contro Te dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell'amicizia. Nella scuola, per la prima volta, Luì e Sofì potrebbero venire a conoscenza di un importante segreto sul loro passato. Una nuova "magica" avventura per Luì e Sofì, in un mondo tutto fatato, con tante sorprese e divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie.