Metal Head – 03 Bust Painted Version di Limbo Miniatures

Metal Head di Limbo Miniatures. Un busto originale che arriva direttamente dalle "Super Nazioni" ideate da Jarold Sng, Ed Zhang e Bayin Wu

Un busto molto particolare dal mondo Metal Head prodotto da Limbo Miniatures. I prodotti da collezione possono in alcuni casi arrivare dal mondo della fantasia e non sempre da licenze blasonate. Ed è proprio il caso di questo prodotto molto particolare nel suo genere che rientra in quella categoria di realizzazioni che afferiscono prettamente al gusto personale.. questo busto “vi piace o non vi piace” senza mezze misure.

La Limbo Miniatures ha dato vita ad un proprio universo fantastico popolato da “Super Nazioni” dove vige la legge del più forte ed il controllo del territorio è esercitato da tre grandi gangs. Una di queste la White Suite Gangs è comandata da Incense Master, leader dispotico e violento. Una gang caratterizzata da innesti cibernetici e nella quale di umano è rimasto ben poco. Il corpo di Incense Master, in particolare, è stato rimpiazzato da parti meccaniche lasciando come unico elemento umano solo il cervello racchiuso in una calotta cranica placcata d’oro degna – ovviamente – del miglior “leader”. Da questo “vezzo” nasce il nome della linea denominata Metal Head.

Questo è il mondo creato dalla mente di Jarold Sng (Art Director / Original Story) e realizzato da Ed Zhang (Digital Sculptor e Project Manager) e Bayin Wu (Paint Master e Fotografo).

Il busto è alto circa 23.5cm (compresa la base) prodotto in edizione limitata di 1500 pezzi al mondo tutti dipinti a mano e corredati di certificato firmato dai creatori e della stampe da collezione. Il busto è anche fornito di un impianto a luci led che tramite una semplice batteria presente nella base (non fornita) permette di accendere gli occhi di un rosso intenso.

Come accessorio extra disponibile nella confezione troviamo uno schermo da appoggiare sul viso a protezione dello stesso, che, pur preservandola da eventuali danni, nasconde la “bellezza” della scultura.

Il busto è attualmente in promozione al prezzo di 187.50USd (crica 170€) compresa spedizione al posto di 250USd. Un risparmio di ben 62.50USd. Acquistabile direttamente dal sito dell’azienda Limbo Miniatures