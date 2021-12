I migliori film Sky di dicembre: i titoli da guardare questo mese

Natale è nell’aria, e questo vuol dire vacanze natalizie, più tempo da trascorrere in famiglia e tanto intrattenimento. Non mancano infatti le occasioni per usufruire dei contenuti cinematografici e, a questo proposito, Sky Cinema offre una lista di titoli tra cui scegliere, giorno dopo giorno. Ne abbiamo selezionati alcuni da consigliarvi, con un elenco completo dei film a fine articolo: ecco, dunque, i migliori film Sky di dicembre.

I migliori film Sky di dicembre

Fuga a Parigi

Quando sembra che la vita non abbia più nulla da offrire, cosa resta da fare? Farla finita oppure darle una svolta significativa. Questo è ciò che dà il La a Fuga a Parigi, commedia drammatica diretta da Azazel Jacobs con protagonista Michelle Pfeiffer. La pellicola di Jacobs è stata candidata ai Golden Globe, agli Spirit e ai Satellite Awards, distribuita nel 2020 e adesso disponibile per la visione su Sky Cinema Due venerdì 3 dicembre.

Michelle Pfeiffer è Frances Price in Fuga a Parigi, ricca ereditiera dedita alla vita mondana rimasta squattrinata, quando anche l’ultimo centesimo dell’eredità lasciata dal marito defunto viene meno. Frances parte dunque alla volta di Parigi con il figlio Malcom (Lucas Hedges) e il loro gatto nero, Frank, per riparare in un’appartamento messo a disposizione da un’amica. È qui che Frances fa la conoscenza di un groviglio di personalità diverse che fanno capolino nel suo nuovo appartamento e nella sua nuova vita: riuscirà a trovare la sua strada fuori dalla rovina in cui è precipitata?



Natale a 8 bit

Per questo periodo natalizio, non c’è niente di meglio che guardare un film a tema. Se poi siete anche amanti dei videogiochi, Natale a 8 bit è sicuramente ciò che fa per voi. La nuova commedia di Natale diretta da Michael Dowse rientra a nostro avviso tra i migliori film Sky di dicembre: un film per famiglie capace di avvicinare tanto le nuove generazioni, quanto chi sente ancora forte la nostalgia delle console anni ’80. Protagonista Neil Patrick Harris, che fa da cicerone nel racconto della sua gioventù, nella pellicola disponibile su Sky Collection venerdì 10 dicembre.

Natale a 8 bit è tratto dall’omonimo romanzo scritto da Kevin Jakubowki (il quale ha scritto anche la sceneggiatura del film) e racconta di Jake Doyle, papà che ricorda quel Natale di tanti anni prima in cui aveva desiderato con tutte le sue forze una console NES. Trovandosi di fronte al desiderio della figlia di ricevere un telefono come regalo di Natale, Jake ci porta nella sua infanzia per raccontarci i suoi tentativi di accaparrarsene uno negli anni ’80, quando la console andava letteralmente a ruba e molti genitori ne proibivano l’utilizzo ai propri figli.



Maledetta Primavera

Tra i migliori film Sky di dicembre, una pellicola italiana firmata da Elisa Amoruso, tratta dal romanzo Sirley della stessa regista. Maledetta Primavera è un film di genere drammatico che si muove tra la paura dell’infanzia in procinto di affacciarsi sull’adolescenza, e l’audacia delle scoperte che si compiono invece in questa nuova fase della vita. Tra i protagonisti di Maledetta Primavera, Micaela Ramazzotti, Giampaolo Morelli, Emma Fasano e Mamon Bresch.

Il film di Amoruso racconta la storia di Nina, una ragazzina che dal centro di Roma si trasferisce con la famiglia in una zona periferica della città: nuova casa in un casermone di cemento, nuova scuola gestita dalle suore, vecchi problemi di sempre tra i continui litigi dei genitori e il fratellino Lorenzo che non riesce a trovare riferimenti. A scuola, Nina conosce però Sirley, una ragazza sudamericana che va contro ogni regola e convenzione: tra le due nasce un’amicizia tanto profonda da cambiare le esistenze di entrambe. Maledetta Primavera sarà disponibile su Cinema Due martedì 14 dicembre.



Il Cattivo Poeta

Sergio Castellitto è Gabriele D’Annunzio nel film diretto da Gianluca Jodice, Il Cattivo Poeta, che ha ricevuto cinque candidature ai Nastri d’Argento aggiudicandosene due. Disponibile su Sky Cinema Due martedì 21 dicembre, Il Cattivo Poeta segue l’operato del celebre autore attraverso lo sguardo del federale Giovanni Comini, nel 1936, in pieno regime fascista.

Il giovane federale Giovanni Comini viene infatti inviato a spiare Gabriele D’Annunzio il quale, dopo aver appoggiato il regime, inizia a insinuare l’inutilità di un nuovo conflitto dinanzi alla prospettiva dell’alleanza tra Hitler e Mussolini. Un autore di tale calibro potrebbe infatti mettere a repentaglio l’integrità del regime se le sue opinioni raggiungessero la popolazione. Benché Comini sia incaricato di inviare rapporti dettagliati su quanto avviene nell’abitazione del Vate, lo stesso federale inizia a sviluppare seri dubbi sull’operato del regime grazie alla vicinanza con il poeta.



Peter Rabbit 2 – Un Birbante in Fuga

Riunirsi con la famiglia alla vigilia di Natale e guardare un film che diverta tutti? Il titolo giusto è Peter Rabbit 2 – Un Birbante in Fuga. Tra i migliori film Sky di dicembre, il sequel di Peter Rabbit diretto da Will Gluck e basato sugli omonimi racconti di Beatrix Potter è il titolo perfetto per queste festività natalizie. Il film sarà disponibile venerdì 24 dicembre, sul canale Sky Cinema Uno, e vede protagonisti Domhnall Gleeson, Rose Byrne e David Oyelowo tra gli interpreti. Il cast di doppiatori originali comprende invece James Corden, Margot Robbie, Elizabeth Debicki, Sia e Sam Neill.

Dopo le esilaranti avventure del primo capitolo, il coniglio scavezzacollo Peter ritorna con una famiglia allargata: Thomas, il nipote del vecchio nemico di Peter, sta per sposare Bea, “proprietaria” dei coniglietti che popolano il suo giardino e autrice dei racconti che li vedono protagonisti. Nonostante i suoi sforzi tesi a non combinare nuove marachelle, Peter valica i confini del giardino per raggiungere la città, dove torna a essere il solito coniglio combina guai. La nuova avventura nell’ambiente metropolitano, tuttavia, servirà a Peter per crescere e capire che tipo di coniglio intende essere.



C’era una Truffa a Hollywood

Un remake dal titolo evocativo, con un cast stellare nella Hollywood degli anni ’70: Robert De Niro, Morgan Freeman, Zach Braff, Tommy Lee Jones, Eddie Griffin e Emile Hirsch sono infatti i protagonisti di C’era una Truffa a Hollywood, pellicola diretta da George Gallo. Il titolo riadatta il film The Comeback Trail del 1982 e sarà possibile accedervi domenica 26 dicembre, su Sky Cinema Uno. Nella nostra piccola lista dei migliori film Sky di dicembre, inseriamo anche C’era una Truffa a Hollywood.

La storia è quella di Max Barber, produttore cinematografico che, dopo l’ennesimo progetto fallimentare, si ritrova senza un soldo e con un cospicuo debito nei confronti della mafia. Insieme al collega Reggie Fontaine escogita un piano per non perdere tutto: girare un nuovo film d’azione ingaggiando l’attore Duke Montana, in modo da causarne la morte sul set e intascare i soldi della copertura assicurativa. Il piano però non va come previsto, dal momento che l’attore sembra scamparla sempre ad ogni scena…



The Father – Nulla è Come Sembra

Pellicola premiata agli Oscar per il miglior attore protagonista (Anthony Hopkins) e per la miglior sceneggiatura non originale, The Father – Nulla è Come Sembra entra di diritto tra i migliori film Sky di dicembre. Il film è diretto da Florian Zeller, al suo esordio dietro la macchina da presa, e rappresenta la trasposizione cinematografica della pièce teatrale scritta dallo stesso Zeller, Il Padre. The Father – Nulla è Come Sembra sarà disponibile per la visione mercoledì 29 dicembre, su Cinema Due.

Il film di Zeller segue Anthony, un uomo di ottant’anni che fatica a comporre i pezzi della sua vita mentre la demenza avanza giocando brutti scherzi alla sua memoria. La figlia Anne gli comunica che presto si trasferirà a Parigi con il marito, le badanti si susseguono una dopo l’altra a causa del comportamento scostante di Anthony e gente apparentemente sconosciuta sembra vivere in casa sua (salvo poi scoprire che si tratta semplicemente dei suoi familiari).

L’elenco completo dei film