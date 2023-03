Dragon Ball è la prima serie anime tratta dall’omonimo manga di Akira Toriyama, nella quale vengono narrati gli eventi che vanno dall’incontro del piccolo Goku (Son Goku) con Bulma e il Maestro Muten alla sconfitta di Junior (conosciuto anche come Piccolo nel doppiaggio originale) durante il ventitreesimo Torneo Tenkaichi. La serie, prodotta dalla celebre Toei Animation insieme allo Studio Bird, è andata in onda in Giappone dal 1986 al 1989 per un totale di 153 episodi. In Italia, invece, dovemmo attendere la conclusione della messa in onda in Giappone pertanto i primi episodi arrivarono nel 1989 e la fine della serie fu mandata in onda solo nel 1998 a causa di problemi di licenza e censure. L’anime non venne molto apprezzato sia per la mancanza di azione nuda e cruda, poi inserita in Dragon Ball Z, sia per la presenza di parti originali non tratte dal manga che hanno provocato anche errori di continuità. Nonostante ciò presenta alcuni archi narrativi davvero memorabili e in questo articolo parleremo di quelle che, secondo noi, sono le 5 migliori saghe di Dragon Ball.

Le migliori saghe di Dragon Ball

La saga del 21° Torneo Tenkaichi (episodi dal 14 al 28)

Si tratta di una saga molto breve suddivisa in appena 14 episodi e da molti viene trascurata rispetto ad altri archi narrativi molto più corposi e ricchi di supercattivi memorabili. Tuttavia, questa piccola saga offre tutto il meglio che il primo Dragon Ball aveva da mostrare agli spettatori: ottimi personaggi e tantissimo umorismo. Questo arco narrativo è altamente demenziale e bizzarro, con tanto di villain principale sconfitto da Crilin che gli ricorda di non avere il naso.

Il momento più alto e memorabile di questa saga è la battaglia tra Goku e Jackie Chun, nonché il Maestro Muten travestito per non farsi riconoscere. Il combattimento, nonostante l’umorismo, incorpora alcune delle migliori arti marziali realmente esistenti dell’intera serie e una delle battaglie più iconiche che si siano mai viste in tutto Dragon Ball. Insomma, sarà anche un arco narrativo breve e buffo, ma è anche indimenticabile.

La saga del Grande Mago Piccolo (episodi dal 102 al 122)

La saga del Grande Mago Piccolo segna il punto esatto in cui la serie passa dall’essere bizzarra ed esilarante, a mostrare eventi drammatici e combattimenti di un certo spessore. Tutto inizia con le conseguenze della prima morte intensa mostrata nell’anime, ovvero quella di Crilin, e da lì il livello di terrore e malvagità non fa che aumentare. Il mago Piccolo e i suoi scagnozzi presentano un’aurea davvero sinistra che, fino a quel momento, non si era mai vista in nessun episodio.

In questa saga Son Goku fa la conoscenza di Yajirobei che lo aiuta a raggiungere l’Acqua del Dio Maestoso con la quale il ragazzo sconfigge il Grande Mago Piccolo, ritornato giovane grazie alle Sfere del Drago. Nonostante ciò, però, il Grande Mago vince davvero ed è la prima volta che un villain vince a discapito dei buoni. Negli episodi successivi di Dragon Ball, infatti, i protagonisti si ritrovano a disfare ciò che Piccolo si era prefissato di realizzare e aveva effettivamente fatto. È, a tutti gli effetti, il primo cattivo di Dragon Ball a sentirsi inarrestabile ed è memorabile.

La saga della ricerca delle Sfere del Drago (episodi dall’1 al 13)

Questo arco narrativo è conosciuto anche come la saga dell’Imperatore Pilaf, la saga di Goku o la saga di Goku e Bulma. In parole povere è la prima saga del manga e dell’anime di Dragon Ball ed è proprio qui che Goku e Bulma si incontrano e dove incontrano anche gli alleati Yamcha, Puar, Oolong, il Maestro Muten, Chichi, Ox-King e altri. Il principale antagonista della saga è l’imperatore Pilaf e i suoi subalterni, Shu e Mai, anche se tecnicamente la maggior parte di coloro che diventano futuri alleati hanno un inizio come antagonisti.

A differenza delle saghe successive, qui le prime avventure sono molto episodiche. Personaggi e situazioni vengono introdotti e risolti in un singolo episodio e sono collegati tra di loro solo attraverso il tentativo di localizzare le Sfere del Drago, che sono la fonte della maggior parte delle battaglie e delle sfide che si svolgono durante questa saga e gran parte della serie. L’introduzione delle Sfere del Drago, tuttavia, rendono questa saga una tra le più importanti di tutto Dragon Ball proprio perché sono il fulcro dell’intera serie. La comparsa del Dio Drago è veramente stupenda!

La saga del Red Ribbon (episodi dal 29 al 78)

Questa è la terza saga dell’anime e manga di Dragon Ball e include anche l’Arco della Sibilla Baba, in Italia è conosciuta come la saga dell’Esercito del Fiocco Rosso dopo l’adattamento compiuto da Mediaset (nonostante nel fiocco rimasero le lettere RR). Si tratta di un’organizzazione criminale paramilitare diffusa praticamente in tutto il mondo, e ben nota per il suo fanatismo e la sua estrema violenza che compie senza sosta sotto gli ordini del Comandante Red.

Fanno la loro prima comparsa proprio in Dragon Ball mentre sono alla ricerca delle Sfere del Drago ufficialmente per dominare il mondo, ma in realtà il vero desiderio è quello di aumentare la statura del comandante. La comicità è onnipresente, tra doppi sensi e incomprensioni, ma è grazie a questa saga che si fanno le prime conoscenze importanti come ChiChi, la figlia dello Stregone del Toro, che poi diventerà la moglie di Goku e dell’intera organizzazione del Fiocco Rosso di cui poi si scoprirà farne parte anche il temibile Dr. Gelo. Piccola curiosità: durante un viaggio sulla sua Nuvola Speedy, Goku cade su una montagna vicino al Villaggio Pinguino e qui incontra addirittura Arale del manga e anime Dottor Slump & Arale.

La saga del 23° Torneo Tenkaichi (episodi dal 123 al 153)

Questa è la saga conclusiva dell’originale Dragon Ball nonché la prima volta che facciamo la conoscenza del malvagio Junior prima di diventare alleato di Goku e compagni. È ambientata dopo la sconfitta definitiva del Grande Mago Piccolo e, mentre Goku cerca di riattivare le Sfere del Drago, dall’ultimo uovo generato dall’antagonista nasce Piccolo. Prima di manifestare la sua potenza, Goku inizia un intenso allenamento con Mr. Popo per padroneggiare il Ki, e anche grazie all’incontro con l’Eremita della Gru e una versione giovane del Maestro Muten nella Camera del Tempo, riesce a raggiungere un ottimo livello di potenza.

L’incontro con Junior avviene solo tre anni dopo proprio al 23° Torneo Tenkaichi in cui partecipa anche ChiChi. Lo scontro tra Goku e Piccolo mette in mostra il primo vero esempio di epicità che si sarebbe poi osservata in Dragon Ball Z. Tutto si conclude con la vittoria della competizione da parte di Goku, ma non senza difficoltà dopo che Piccolo gli spezza le ossa delle braccia. Tra aggressività e crudeltà, l’opera finisce con un lieto fine romantico con Goku e ChiChi insieme sulla Nuvola Speedy, ma non sanno che ad attenderli vi saranno altre dure sfide. Da molti è considerata una delle migliori saghe di tutto Dragon Ball.

Dove vedere le migliori saghe di Dragon Ball in tv e in streaming

Dragon Ball è molto difficile da recuperare in Italia e recuperare l’anime in streaming legalmente, dunque, è praticamente impossibile. Anche in home video, reperire i cofanetti è piuttosto complicato. Su Yamato Video, ad esempio, i prodotti non sono disponibili da tempo e uno dei motivi per recuperare la serie è attraverso un tentativo su siti come eBay a cifre alle volte da collezionismo o aspettare che su Amazon tornino disponibili alcuni cofanetti. Alcune puntate, infine, potrete trovarle anche su Hulu e Funimation, ma in quest’ultimo caso avreste bisogno di una VPN: