Le migliori serie TV Sky Original di questa stagione

Il catalogo Sky è ricco di contenuti originali, che vanno ad ampliare sempre più la proposta con titoli firmati da grandi autori. Un aggiornamento costante che permette di fruire contenuti sempre nuovi, originali, provenienti da tutto il mondo. Vi presentiamo quindi le migliori serie TV Sky Original attualmente disponibili e prossimamente in arrivo.

Per sottoscrivere l‘abbonamento a Sky , è possibile accedere direttamente alla migliore offerta possibile attualmente in corso con un semplice e comodo click!

We Are Who We Are

Luca Guadagnino ci porta nelle vite dei ragazzi che popolano la base militare statunitense situata a Chioggia, nel 2016. Il regista del film Premio Oscar Chiamami Col Tuo Nome getta infatti un ulteriore occhio sull’esistenza adolescenziale attraverso la serie TV Sky Original intitolata We Are Who We Are, prodotta per HBO e Sky Atlantic. In onda dal 9 ottobre, si tratta di una mini-serie in otto episodi che, compatibilmente con la materia trattata, include un cast composto sia da interpreti italiani che statunitensi.

We Are Who We Are racconta dei giovani che gravitano attorno alla base militare USA Caserma Pialati, nei pressi di Chioggia: i figli dei soldati che vi sono stanziati, ma anche quelli che vivono nella piccola cittadina veneta. Ambientata in un periodo che precede le elezioni di Donal Trump in America, la mini-serie di Guadagnino segue da vicino Fraser, figlio del nuovo comandante, Sarah, trasferitasi alla base assieme a lui e alla compagna; e Caitlin, che vive lì già da alcuni anni insieme alla famiglia poiché il padre è lì di stanza.

Tra i due adolescenti si sviluppa un profondo legame. Un incontro che li travolge e stravolge i loro mondi: quello di Fraser, giovane irrequieto che viene catapultato in un luogo e in un ambiente completamente nuovi, e quello di Caitlin, perfettamente integrata nella comunità che la circonda. We Are Who We Are è un’esplorazione del mondo giovanile a tutto tondo attraverso la lente del legame tra i due protagonisti della mini-serie, realizzata con un taglio unico e attento che esula dai soliti “teen drama” e porta inconfondibile la firma di Guadagnino. Da vedere.

Per vedere la serie TV Sky Originals We Are Who We Are e centinaia di altre serie TV basta sottoscrivere un abbonamento a Sky con un semplice e comodo click!

Romulus

Una serie TV creata da Matteo Rovere, composta da dieci episodi, ambientata nell’VIII a.C. La sua particolarità? È stata girata interamente in protolatino ed è possibile guardarla quindi (con i sottotitoli in italiano) ascoltando la lingua antica. Il regista de Il Primo Re, film del 2019 che si è guadagnato il David di Donatello attraverso la sua rivisitazione del mito di Romolo e Remo, porta ancora una volta su schermo le origini della fondazione di Roma con il suo Romulus.

La serie TV Sky Original è in onda dal 6 novembre ed è stata prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia. Essa segue le vicende di tre giovani: Yemos, un erede al trono (interpretato da Andrea Arcangeli), la sacerdotessa Ilia (Marianna Fontana) e Wiros, uno schiavo che deve affrontare delle prove tra i pericoli dei boschi (Francesco di Napoli). I tre protagonisti di Romulus, nel loro passaggio dall’età dell’adolescenza a quella adulta, scopriranno di avere il potere di cambiare non solo il proprio destino, ma anche quello di un intero mondo che raccoglierà così i frutti delle loro azioni.

Romulus è il racconto, quindi, di un momento storico che, tra realtà e mito, sancisce l’inizio di un profondo cambiamento per il mondo occidentale. Un viaggio di scoperta alle radici della civiltà, creato da Matteo Rovere che ne ha diretto anche i primi episodi. Da Romulus, inoltre, sono stati tratti due romanzi, i primi di quella che è destinata ad essere una trilogia volta ad ampliare gli aspetti che nella serie TV sono passati in secondo piano: Romulus: Il Sangue della Lupa e Romulus: La Regina delle Battaglie, scritti da Luca Azzolini.

Per vedere la serie TV Sky Originals Romulus e centinaia di altre serie TV basta sottoscrivere un abbonamento a Sky con un semplice e comodo click!

Il Manoscritto delle Streghe

Da gennaio il catalogo delle serie TV Sky Original si è arricchito di un nuovo titolo: Il Manoscritto delle Streghe (A Discovery of Witches), una produzione Bad Wolf e Sky Productions. Disponibile on demand, la serie fantasy in otto episodi giunge a noi dall’Inghilterra ed è tratta dalla Trilogia delle Anime di Deboarh Harkness.

Un prodotto di grande interesse per la sua commistione di fantastico e reale, magia e razionalità, contaminati talvolta da commedia e romanticismo. Il Manoscritto delle Streghe è infatti una serie TV incentrata su Diana Bishop (Teresa Palmer), una ricercatrice dell’Università di Oxford che, durante i suoi studi, rinviene un manoscritto molto antico presso la biblioteca Bodleiana. Il manoscritto in questione appartiene ad un passato recondito e fatto di magia da cui proviene la stessa Diana, strega che ha rinnegato la sua vera natura: un mondo in cui esistono creature come demoni e vampiri e sarà proprio uno di questi ad aiutare la protagonista a proteggere il manoscritto e scoprire la verità su di esso. Si tratta di Matthew Clairmont (Matthew Goode), vampiro che vive da ben millecinquecento anni e che accompagnerà Diana nel suo viaggio di magica scoperta e pericolo.

Il Manoscritto delle Streghe è disponibile su Sky con la sua prima stagione, ma se vi lascerete incantare da questa serie TV che ha già conquistato un ampio pubblico, non temete: è già stata annunciata una seconda stagione, con un teaser trailer. La data d’uscita è purtroppo ancora ignota, tuttavia vi consigliamo di immergervi nelle avventure di Diana e Matthew, la strega e il vampiro protagonisti di questa storia fantastica.

Per vedere la serie TV Sky Originals Il manoscritto delle Streghe e centinaia di altre serie TV basta sottoscrivere un abbonamento a Sky con un semplice e comodo click!

Riviera

Due stagioni già disponibili per la visione ed una terza in arrivo il 25 novembre, per il thriller che ha tenuto incollato il pubblico allo schermo del TV: si tratta di Riviera, serie TV Sky Original prodotta da Sky in associazione con Altice Studios dietro la regia del Premio Oscar Neil Jordan. Una produzione coinvolgente che, dal 2017, ha raccolto un gran numero di fan tra Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria.

Perché? Per la sua capacità di mescolare avventura, dramma e thriller in un unico pacchetto, sullo sfondo della lussuosa e glamour Riviera francesce. La serie segue i passi della protagonista Georgina Clios, interpretata da Julia Stiles: lei è una curatrice d’arte statunitense ed è sposata con il collezionista Constantine Clios (Anthony LaPaglia), ma un evento sconvolge totalmente la sua esistenza. Il marito, infatti, rimane ucciso mentre si trova a bordo di uno yacht che esplode e, mentre gli inquirenti propendono per un semplice incidente, Georgina inizia ad indagare seguendo la pista dell’omicidio.

La donna, tuttavia, non dovrà vedersela solo con questa tragedia, ma anche con la famiglia di Constantine: l’ex moglie Irina (Lena Olin) e i figli Adam (Iwan Rehon), Christos (Dimitri Leonidas) e Adriana (Roxane Duran). Un’indagine pericolosa nella cornice della Costa Azzurra che condurrà Georgina alla scoperta di oscuri segreti, anche sul conto del marito.

Riviera è composta da due stagioni da dieci episodi ciascuno e presto approderà su Sky Atlantic con una terza stagione che includerà invece otto episodi. Se cercate un thriller originale che possa catturare pienamente la vostra attenzione, Riviera potrebbe essere ciò che fa per voi.

Per vedere la serie TV Sky Originals Riviera e centinaia di altre serie TV basta sottoscrivere un abbonamento a Sky con un semplice e comodo click!