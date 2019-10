Mirabilandia: una Superofferta per visitare il parco ad Halloween

Per festeggiare Halloween Mirabilandia propone ai suoi ospiti una Superofferta parco + hotel ad un prezzo molto vantaggioso.

Vi piacerebbe visitare Mirabilandia in questo periodo e respirare l’atmosfera spaventosa di Halloween? Se la risposta è si, potrete farlo approfittando della Superofferta che il parco ha riservato per voi.

Mirabilandia, uno dei migliori parchi a tema d’Italia, propone infatti ai suoi ospiti un’offerta speciale ad un prezzo davvero interessante. La promozione sarà valida durante il periodo autunnale per arrivi compresi fino al 3 novembre 2019 e prevederà un pacchetto ingresso al parco più soggiorno in una delle strutture convenzionate, site nelle vicinanze del parco.

Il pacchetto Superofferta avrà un costo a partire da 49,9 euro e includerà un ingresso a Mirabilandia, per ogni persona del gruppo, valido per 3 giorni consecutivi e il pernottamento e prima colazione in un hotel 3 stelle nelle vicinanze del Parco.

La promozione vi garantirà anche un ingresso gratuito valido 3 giorni per un bambino fino a 10 anni compiuti di età.

In fase di prenotazione del pacchetto sarà anche possibile, a seguito di un supplemento, selezionare il pacchetto mezza pensione o pensione completa.

La Superofferta sarà valida per le prenotazioni con arrivi fino al 3 novembre 2019.

Se però il vostro sogno è poter dormire in una camera tematizzata ispirata ad una delle aree di Mirabilandia, sarà possibile scegliere il pacchetto Camere a Tema e soggiornare in uno degli hotel 4 stelle superior di Ravenna.

La stanza tematizzata vi trasporterà tra i dinosauri di Dinoland in pieno periodo giurassico, oppure nella Baia dei Pirati dove potrete riposarvi dopo una giornata di scorribande marittime o per gli appassionati del genere western in una camera ispirata alla frontiera selvaggia di Far West Valley.

L’offerta Camere a Tema avrà un costo a partire da 69 euro e includerà un ingresso a Mirabilandia, per ogni persona del gruppo, valido per 3 giorni consecutivi e il pernottamento e prima colazione (Con un supplemento mezza pensione) in un hotel 4 stelle superior a Ravenna.

L’offerta Camere a Tema vi garantirà anche un ingresso gratuito valido 3 giorni per un bambino fino a 10 anni compiuti di età.

Potete prenotare il vostro soggiorno a Mirabilandia seguendo questo link, compilando il form selezionando il pacchetto desiderato.