Monte Cook Games svela il progetto The Darkest House

Monte Cook Games, nome ampiamente noto nel panorama gdr mondiale, ha rivelato oggi quale sarà il suo prossimo progetto: stiamo parlando di The Darkest House.

il prodotto verrà finanziato tramite una raccolta fondi sulla piattaforma kickstarter.

In tutta onestà il comunicato presente sul sito aziendale alimenta in maniera molto abile grandi aspettative e una fortissima curiosità (traduzione nostra)

The Darkest House è un genere di gioco di ruolo completamente nuovo. Pensato per migliorare il gioco che state portando avanti in questo momento, andrà a integrare, e migliorare, le vostre campagne in modo indipendente dal sistema di gioco utilizzato. Sarà inoltre ottimizzato per poter essere utilizzato online. The Darkest House migliorerà sia il modo in cui giocate online che i personaggi, i party e le campagne che state attualmente giocando.E intanto vi porterà a vivere un’incredibile esperienza horror, diversa da qualunque cosa abbiate mai visto prima!

The Darkest House sarà a tutti gli effetti un tool per i dungeon master e sebbene pensato per essere utilizzato esclusivamente online non richiederà l’accesso a tavoli virtuali: sarà sufficiente una connessione online e un app di chat vocali (come Zoom, Meet o Discord).

Stando a quanto presente sul sito The Darkest House potrà essere agilmente integrato in qualunque tipologia di gioco possa venirvi in mente: fantasy, sci-fi, horror.

Anche le meccaniche non sembrano essere fondamentali: viene infatti esplicitamente detto che sarà utilizzabile sia in D&D 5e, con il loro Cypher System o, in maniera più generica, con qualunque sistema di gioco, e che sebbene possa essere utilizzato come prodotto stand alone, The Darkest House renderà al massimo quando affiancato ad un altro sistema.

Non solo: stando a quanto presentato The Darkest House prenderà i personaggi per mano e li trascinerà in una spirale di orrore da cui non è detto che tutti usciranno vivi ma che non mancherà di temprare, e rinforzare, coloro che ce la faranno.

Allo stato attuale delle cose non è ancora noto quando prenderà il via la campagna di raccolta fondi, ma è possibile ricevere un alert iscrivendosi all’apposita mailing list