Moon Knight: Mohamed Diab dirigerà la serie di Disney +?

Secondo Deadline, Il regista di Clash Mohamed Diab dirigerà Moon Knight, la serie Marvel per Disney + basata sull’omonimo eroe dei fumetti della casa delle idee.

Mohamed Diab è conosciuto soprattutto per il suo film Clash, in una selezione ufficiale al Festival di Cannes 2016. È anche noto per il suo film d’esordio alla regia Cairo 678, uscito un mese prima della rivoluzione egiziana. Diab ha anche scritto il franchise egiziano di grande successo El Gezeira (L’isola), che è tra i film egiziani e arabi di maggior incasso di tutti i tempi. Il suo prossimo lungometraggio, Amira, dovrebbe uscire nel 2021.

Questa indiscrezione fa seguito a quella di pochi giorni fa, in cui si vociferava l’ingaggio di Oscar Isaac, conosciuto soprattutto per il ruolo di Poe Dameron nella nuova trilogia di Star Wars, per interpretare il protagonista omonimo.

Il personaggio di Moon Knight è stato creato da Doug Moench e Don Perlin ed è apparso per la priam volta nel 1975 in “Werewolf by Night“. Moon Knight, alias Marc Spector, è un mercenario che ha numerosi alter ego (tra il tassista Jake Lockley e il milionario playboy Steven Grant) per combattere meglio la malavita criminale.

Non vi è ancora nulla di ufficiale e, per ora, sembra che nessuno abbia smentito la cosa, ma vi invitiamo comunque a prendere queste indiscrezioni con le pinze, fino a quando non si avrà una conferma ufficiale.