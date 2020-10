Oscar Isaac sarà Moon Knight nella serie Disney+?

Secondo alcune voci riportate da Deadline, Oscar Isaac sarebbe in trattative per il ruolo di protagonista nella serie live action di Moon Knight. Secondo quanto riportato dalla testata specializzata in cinema (leggi la notizia originale qui) fonti vicine a Isaac confermano che l’attore, conosciuto dal grande pubblico per il ruolo di Poe Dameron nell’ultima trilogia di Star Wars, sarebbe così interessato al ruolo di Marc Spector.

Occorre sottolineare che al momento questa news è basata su indiscrezioni e non vi è nulla di ufficiale, in quanto né Disney, né Isaac hanno rilasciato commenti a riguardo.

La riservatezza che aleggia attorno alla serie è in parte giustificata dai continui rinvii e sospensioni dovuti a causa della pandemia, infatti allo stato attuale la serie tv di Moon Knight non ha ancora una data di inizio di produzione, mentre dovrebbe essere confermato il ruolo di Jeremy Slater (The Umbrella Academy) a capo della writers’ room.

Il protagonista di Moon Knight sarà un mercenario di nome Marc Spector che in seguito al saccheggio di un tempio devoto al dio egizio della luna Khonshu, diviene emanazione terrena di quest’ultimo. Spector deciderà così di diventare un giustiziere dal caratteristico costume argentato, per combattere crimini impuniti nel nome di Khonshu.

Moon Knight, annunciata la scorsa estate da Kevin Feige, sarà una nuova serie tv Marvel che sarà distribuita su Disney+. L’annuncio è stato dato in occasione dell’ultima D23, svelando anche altre due nuove serie tv dedicate ad altrettanti supereroi: Ms. Marvel e She Hulk.

Di queste due nuove produzioni, al momento, l’unica ad avere notizie confermate è Ms. Marvel, che vedrà la giovane attrice Iman Vellani nei panni di Kamala Khan. Per quel che riguarda She Hulk, il nome di Tatiana Maslany (Orphan Black, Perry Mason) era stato associato a quello di Jennifer Walters, la protagonista della serie, tuttavia recentemente l’attrice stessa ha smentito la notizia.