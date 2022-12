Grande lutto nel mondo dello spettacolo. L’attrice Kirstie Alley, nota per il ruolo di Rebecca Howe nella sitcom Cheers (Cin Cin) e Mollie Jensen nella commedia con John Travolta Senti chi parla, si è spenta a 71 anni a causa di una battaglia contro il cancro, purtroppo scoperto soltanto da poco. La notizia della sua morte è stata annunciata sui social dai figli True e Lillie Parker nella giornata di ieri.

Kirstie Alley è morta a 71 anni per via di un cancro

Siamo dispiaciuti di informarvi che la nostra incredibile madre è morta dopo una battaglia contro un cancro che aveva scoperto di recente. Era circondata dalla famiglia e ha combattuto con forza, lasciandoci la certezza della sua infinita gioia . Era un’icona sullo schermo e lo era ancora di più come madre e nonna. Siamo grati all’incredibile team di dottori e infermieri del Moffitt Cancer Center per il loro supporto.

Nata a Wichita, in Kansas, il 12 gennaio 1951, Alley ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo partecipando a Match Game e Password Plus. Ha fatto il suo debutto cinematografico nel ruolo del tenente Saavik in Star Trek II: L’ira di Khan del 1982, ma non riprese il suo ruolo nei sequel successivi a causa di controversie sulla retribuzione. La svolta avviene nel 1987 quando l’attrice entra nel cast di Cheers nel ruolo di Rebecca Howe, rimanendo nella serie fino all’undicesima e ultima stagione. Tra gli altri suoi successi degli anni Ottanta figurano Senti chi parla e Summer School. Dopo aver vinto un secondo Emmy per il film David’s Mother del 1994, in cui interpreta la madre di un teenager autistico, è tornata nel mondo delle sitcom con Veronica’s Closet e Kirstie.

Commovente il tributo di John Travolta sui social, sua co-star in Senti chi parla, che l’ha definita una delle conoscenze più speciali che avesse mai avuto, augurandosi di rivederla in futuro. Nonostante i numerosi problemi con la dipendenza dalla droga e la depressione, legati anche al secondo divorzio, l’attrice era riuscita a uscire da questo tunnel vertiginoso negli ultimi anni.