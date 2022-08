Un grave lutto ha colpito il mondo del cinema. Si è spenta a 73 anni Olivia Newton-John, cantante e attrice nota per l’iconico ruolo di Sandy Olsson nel musical cult degli anni’80, Grease. La triste notizia è stata confermata poche ore fa dal marito John Easterling sui social, spiegando come la morte sia avvenuta in maniera pacifica a casa. L’attrice combatteva da oltre 30 anni, purtroppo, con un cancro al seno.

Morta a 73 anni Olivia Newton-John

La colonna sonora di Grease è ancora oggi una delle più vendute di sempre: al suo interno le due hit di successo “You’re the One That I Want” e “Summer Nights” composte assieme a John Travolta, grande compagno di avventure in Grease. L’attore ha voluto rendere omaggio alla compianta co-star con un commovente post su Instagram, spiegando come l’impatto nella sua vita e in quella di tutti coloro che l’hanno seguita è stato incredibile, rendendola migliore.

Sin dall’uscita del film i due sono rimasti grandi amici nella vita di tutti i giorni. Nel 2018, in occasione del quarantesimo anniversario di Grease, si sono esibiti in una danza che ha ricreato le celebri mosse viste al cinema. L’ultima sua apparizione risale al film The Very Excellent Mister Dundee, uscito nel 2020, in cui interpreta una versione fittizia di sè stessa. Al momento il nome di Olivia Newton-John è diventano trending topic su Twitter, ricevendo messaggi di cordoglio da chiunque.

John Travolta pays tribute to #Grease co-star Olivia Newton-John: "Your impact was incredible. I love you so much."https://t.co/J844ivkigf pic.twitter.com/YYGunmHYTZ — Variety (@Variety) August 8, 2022

Olivia è stata un simbolo di trionfi e di speranza per oltre 30 anni, condividendo il suo viaggio con il cancro al seno. La sua ispirazione di guarigione e la sua esperienza pionieristica con la medicina vegetale continuano con l’Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicato alla ricerca sulla medicina vegetale e sul cancro. Se Grease è considerato uno dei film più famosi di tutti i tempi, che ha segnato e cambiato la vita dei giovani ragazzi dagli anni ’80 e delle generazioni a venire, il merito va senza dubbio anche alla mitica Olivia.