Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge: ecco il cast del film animato

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, il film animato basato su Mortal Kombat, è in lavorazione e Warner Bros. Animation ha diffuso alcuni dettagli di produzione.

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge sarà un nuovo film di animazione basato sulla famosissima saga picchiaduro Midway Games che ha debuttato nei cabinati di tutto il mondo nel lontano 1992. Al momento non ci sono dettagli sulla trama, di questo nuovo lungometraggio, tuttavia Warner Bros. Animation ha diffuso il cast dei doppiatori.

La pellicola figurerà i seguenti personaggi: Johnny Cage (Joel McHale), Sonya Blade(Jennifer Carpenter), Lui Kang (Jordan Rodrigues), Scorpion (Patrick Seitz), Hanzo Hasashi (Patrick Seitz), Sub-Zero (Steve Blum), Shang Tsung (Artt Butler), Quan Chi (Darin De Paul), Kano (Robin Atkin Downes), Raiden (David B. Mitchell), Jax Briggs (Ike Amadi), Goro (Kevin Michael Richardson), Kitana (Grey Griffin), Satoshi Hasashi (Grey Griffin) e Demon Torturer (Fred Tatasciore).

Oltre all’elenco del cast è stato anche diffuso un primo poster promozionale del film, che riporta nel suo design gli elementi iconici legati al logo del franchise.

Per quel che riguarda il comparto tecnico il film sarà diretto da Ethan Spaulding (Batman: Assault on Arkham, Justice League: Throne of Atlantis), che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Jeremy Adams (Supernatural, Teen Titans Go! vs. Teen Titans). Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge si avvarrà di Ed Boon, già produttore esecutivo della serie Mortal Kombat, nel ruolo di consulente creativo.

Rick Morales (Batman: Return of the Caped Crusaders, Batman vs. Two-Face) e Jim Krieg (Batman: Gotham by Gaslight)avranno il ruolo di produttore e coproduttore, mentre Sam Register ricoprirà il ruolo di produttore esecutivo.

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge verrà distribuito da Warner Bros. Animation entro l’estate del 2020.