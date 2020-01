Mystery House di Cranio Creations vince il ToyAward 2020

Buone notizie da Norimberga, dove si sta svolgendo l’edizione 2020 di Nuremberg Spielwarenmesse la più importante fiera del giocattolo del mondo, dove l’italiana Cranio Creation ha vinto il ToyAward 2020 con il suo Mystery House: Adventures in a box.

Il ToyAward è un premio che viene rilasciato ogni anno durante l’importante convention del giocattolo tedesca. Durante la Spielwarenmesse tutti i soggetti del mondo del giocattolo presentano le novità in programma per il nuovo anno.

Il premio ToyAward viene assegnato a quei prodotti in grado di distinguersi all’interno di un popolatissimo mercato (quello del giocattolo) in base a criteri come giocabilità e divertimento, originalità, sicurezza e produzione di qualità. In base a questi criteri viene poi assegnato un solo premio ad ognuna di queste cinque categorie:

Baby & Infant: 0 – 3 anni

PreSchool: 3 – 6 anni

SchoolKids: 6 – 10 anni

Teenager & Adults: dai 10 anni in su

Startup: premio riservato alle aziende che sono state fondate da meno di 5 anni

Mystery House: Adventures in a box, ideato da Antonio Tinto, è stato premiato nella categoria Teenager & Adults ed è un gioco che propone l’esperienza di gioco di una escape room da tavolo in maniera originale e innovativa.

In Mystery House i giocatori dovranno trovare l’uscita dalla casa seguendo delle coordinate precise, che indicheranno il percorso da seguire per riuscire a portare a termine la missione. Il gioco si caratterizza per l’intelligente utilizzo dello spazio in tre dimensioni, utilizzando la parte inferiore della scatola del gioco come struttura principale della casa. Il gioco sarà accompagnato anche da un’app speciale che si occuperà di gestire ogni elemento del gioco con cui i giocatori dovranno interagire.

Cranio Creation viene finalmente insignita di un importante riconoscimento internazionale, infatti recentemente l’editore aveva sfiorato la possibilità di essere premiato agli Spiel des Jahres 2019 (nella categoria dei giochi per esperti) per il gioco da tavolo Newton, finito poi nella rosa dei giochi meritevoli di attenzione.

Questo riconoscimento portato a casa da Cranio Creation testimonia il costante impegno dell’editore nel produrre giochi innovativi e di qualità opera di autori italiani di talento.