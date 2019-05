Spiel des Jahres 2019: l’italiano Newton tra i giochi raccomandati

L'italiano Newton è stato segnalato tra i giochi meritevoli nella categoria Kennerspiel des Jahres.

Lo Spiel des Jahres è uno dei più prestigiosi premi riservati al mondo dei giochi da tavolo. Viene assegnato ogni anno in Germania e durante il mese di maggio vengono comunicati i nomi dei giochi che concorreranno all’assegnazione.

Negli anni il premio ha saputo evolversi, in accordo con i cambiamenti del mercato ludico, così a partire dal 1989 il “Gioco dell’Anno” viene assegnato a tre categorie ben distinte, in grado di rendere giustizia alla varietà di giochi e ai diversi target a loro destinati.

Il 2011 vede la nascita della categoria Kennerspiel des Jahres, dedicata ai giochi complessi che si rivolgono ad un pubblico esperto ed esigente.

Ogni anno nel mese di maggio, la giuria del premio annuncia i titoli dei giochi che concorreranno all’assegnazione dei premi nelle rispettive categorie. Oltre ai giochi candidati viene anche redatta la cosiddetta Recommendation List, ossia una lista di giochi consigliati. I giochi che ne entrano a far parte, pur non arrivando alla fase finale della competizione, sono ritenuti dalla giuria meritevoli di una menzione speciale.

Tra i titoli che sono stati indicati nelle varie liste dobbiamo segnalare la presenza, all’interno della Recommendation List

del Kennerspiel des Jahres 2019, del gioco in scatola Newton, di Simone Luciani e Nestore Mangone ed edito da Cranio Creations.

Questo risultato conferma il successo ottenuto in tutto il mondo nel 2018, da questo gioco italiano.

In Newton i giocatori ricopriranno il ruolo di studiosi, impegnati in un viaggio di conoscenza. Visitando le Università, i luoghi mistici e le grandi capitali potranno accrescere il proprio sapere, con lo scopo di diventare lo scienziato più illuminato di tutti.

La presenza di un gioco italiano, all’interno di una rosa dei meritevoli, è un avvenimento molto importante; nonostante alcune presenze sporadiche nelle altre due categorie tra il 1995 e il 2006, nessun gioco edito e creato in Italia ha mai vinto, né è mai stato nominato negli ultimi anni. In tal senso Newton diventa il primo gioco da tavolo nostrano ad essere inserito nella Recommendation List del Kennerspiel des Jahres.

Cranio Creations si è detta onorata di questo riconoscimento, che riporta l’Italia sotto i riflettori del prestigioso premio internazionale.

Per l’editore la presenza di un titolo complesso come Newton deve essere uno stimolo a lavorare sempre di più sulla produzione locale dei giochi da tavolo, per valorizzare i professionisti che lavorano nel nostro nel nostro Paese.

Dopo molti anni e sforzi, finalmente il lavoro di autori ed editori italiani viene così riconosciuto. Nel futuro del gioco italiano speriamo davvero che questa notizia sia la prima di una lunga serie. Ci auguriamo che i nostri autori ed editori continuino ad ottenere consensi e visibilità in tutto il mondo.