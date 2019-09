NBCUniversal ordina il sequel di Bayside School con il cast originale!

NBCUniversal si prepara ad accogliere sul suo servizio streaming il sequel di Bayside School, ecco la trama.

Bayside School, indimenticabile teen comedy andata in onda nei pomeriggi degli anni “90 su Italia1 tornerà con nuovi episodi in esclusiva streaming sulla piattaforma NBCUniversal.

Andato in onda su NBC dal 1989 al 1993, Bayside School (in originale Saved by the Bell), era una sitcom incentrata sulla quotidianità di un gruppo di studenti liceali della Bayside High. Nel cast figuravano Mark-Paul Gosselaar (Zack Morris), Tiffani-Amber Thiessen (Kelly Kapowski), Mario Lopez (AC Slater), Elizabeth Berkley (Jessie Spano), Lark Voorhies (Lisa Turtle), Dustin Diamond (Samuel “Screech” Powers) e Dennis Haskins (Mr. Belding, il Preside). La serie storica ebbe così tanto successo da proliferare in una svariata serie di produzioni collaterali quali un sequel: Bayside School: Un Anno Dopo (Saved by the Bell: The College Years), che segue i protagonisti all’università; due film TV: Bayside School: Avventura Hawaiiana e Bayside School: Matrimonio a Las Vegas; ed uno spin-off con nuovi personaggi: Bayside School: La Nuova Classe (Saved by the Bell: The New Class).

La trama del sequel si svolge ai giorni nostri ed ha inizio quando il neo-eletto Governatore della California Zack Morris (sì, siamo sorpresi quanto voi), naviga in cattive acque in seguito alla chiusura di troppe scuole a basso reddito. Per correre ai ripari in vista delle prossime elezioni, Zack mette sul tavolo una proposta di legge per mandare gli studenti orfani del loro istituto nelle scuole più virtuose, performanti ed agiate dello stato, tra cui spicca il liceo dove lui studiò da giovane, la Bayside High. Tuttavia, l’afflusso in massa di nuovi studenti provenienti da altre realtà porterà non pochi conflitti tra loro e i ragazzi del Bayside. La trama del revival sarà scritta da Tracey Wigfield (30 Rock, The Mindy Project) e nonostante nella sinossi si faccia riferimento al personaggio di Zack, non è ancora chiaro se Mark-Paul Gosselaar tornerà ad interpretare il personaggio visto che è attualmente coinvolto in pianta stabile in Mixed-ish, il nuovo spin-off di Black-ish. È invece certa la partecipazione di Mario Lopez ed Elizabeth Berkley, anche se non è ancora stato svelato dove rivedremo Slater e Jessie dopo tutti questi anni.

Maggiori dettagli sul progetto verranno comunicati nelle prossime settimane, vi terremo aggiornati.