NEED GAMES!: Fabula Ultima annunciata la collaborazione con Nintendo

In occasione di NeedCon, la sua convention annuale, NEED GAMES! ha annunciato una collaborazione con Nintendo Italia e InnTale per promuovere Bravely Default II, JRPG in arrivo su Nintendo Switch. La straordinaria collaborazione tra l’editore milanese e Nintendo prevederà uno scenario demo speciale di Fabula Ultima, il primo gioco di ruolo originale edito da NEED GAMES!, scritto da Emanuele Galletto e ispirato ai topoi, ai temi e alle atmosfere dei più famosi JRPG.

Ma vediamo più nel dettaglio come si svilupperà l’evento organizzato da NEED GAMES!, Nintendo Italia e InnTale.

Oggi, mercoledì 24 febbraio, verrà distribuita l’avventura introduttiva intitolata In Cerca Del Cristallo, uno scenario demo digitale gratuito che introdurrà per la prima volta al pubblico le regole di Fabula Ultima. A rendere ancora più speciale questo evento sarà la sovrapposizione tra il mondo dei giochi di ruolo carta e penna e quelli digitali, infatti questa avventura introduttiva sarà ambientata nell’universo di Bravely Default II, idealmente come come ipotetico prosieguo della demo gratuita del gioco, disponibile da qualche giorno per Nintendo Switch.

Nell’avventura i giocatori potranno vestire i panni dei personaggi ufficiali del videogioco, ma le sorprese non terminano qui, infatti anche i ragazzi di InnTale parteciperanno attivamente, giocando una sessione di In Cerca Del Cristallo.

L’evento potrà essere seguito su Twitch, sul canale di InnTale (lo trovate qui). A guidare gli eroici personaggi troveremo Nicola DeGobbis di NEED GAMES! come Game Master per trasportare tutti nell’immaginifico mondo di questo JRPG.

Per finire venerdì 26, giorno del lancio di Bravely Default II, sempre sui canali di InnTale si potrà seguire un gameplay del videogioco, sempre in compagnia di Nicola DeGobbis e dei ragazzi di InnTale. Il giorno successivo, il 27 febbraio, gran finale con la chiusura dell’iniziativa: una giornata in cui In Cerca Del Cristallo verrà fatta giocare gratuitamente sul server Discord NEED GAMES!