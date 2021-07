Nerds x Dungeons & Dragons: in arrivo le caramelle di Dungeons & Dragons

Dungeons & Dragons parte alla conquista del mondo delle caramelle con una dolcissima promozione, che vedrà il gioco di ruolo più famoso del mondo debuttare negli scaffali di dolciumi di tutto il mondo al fianco delle caramelle Nerds con la promozione Nerds x Dungeons & Dragons.

Le Nerds, pressoché sconosciute nel mercato italiano, sono caramelle al gusto di frutta ideate nel 1983 dalla Sunmark Corporation e diventate uno dei brand di caramelle più famosi degli Stati Uniti, grazie anche alla grafica del packaging che, per ogni gusto, associa buffi personaggi dalle fattezze antropomorfe e dalle personalità ben distinta.

A partire dal prossimo settembre, gli appassionati di snack e di giochi di ruolo avranno un motivo in più per consumare queste caramelle in quanto Wizards of the Coast e Nerds daranno vita all’operazione Nerds x Dungeons & Dragons: a ogni confezione speciale di caramelle sarà associato un codice che permetterà di scaricare avventure inedite di Dungeons & Dragons, appositamente create per la promozione ed ambientate nel mondo delle Nerds.

Nerds x Dungeons & Dragons comprenderà un totale di sei avventure autoconclusive per due giocatori (un personaggio e un DM) più un’ultima avventura collettiva (per più giocatori) che potrà essere sbloccata soltanto avendo collezionato tutte e sei le avventure precedenti.

Protagonisti delle avventure Nerds x Dungeons & Dragons i simpatici personaggi antropomorfi Nerds, che per l’occasione avranno la loro scheda ufficiale, completa della classe e delle statistiche che più si adattano alla loro personalità.

E in Italia? Le caramelle Nerds attualmente non sono in commercio in Italia, nonostante la società che le produce sia una sussidiaria di Ferrero SpA.

Gli appassionati italiani di snack di importazione possono comunque acquistare queste caramelle sia grazie ad alcuni punti vendita specializzati, sia online che fisici, oppure tramite Amazon (clicca qui). Speriamo quindi che, da settembre, potremo giocare alle nuove avventure di D&D sgranocchiando dolci caramelle.