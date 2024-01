Arriva Dungeons & Dragons in VR, ci giocherete?

Wizards of the Coast e Resolution Games hanno annunciato una collaborazione per portare Dungeons & Dragons nell'ambito della realtà virtuale (VR), offrendo una nuova prospettiva per gli appassionati del celebre gioco di ruolo da tavolo.

Il gioco di ruolo da tavolo Dungeons & Dragons è cresciuto notevolmente in popolarità negli ultimi anni, grazie anche al contributo di creatori di contenuti di terze parti come Critical Role e Dimension 20.

Questi programmi presentano degli ensemble di attori che interpretano partite di D&D, creando storie coinvolgenti per il pubblico. La collaborazione tra Wizards of the Coast e Resolution Games sembra mirare a portare questa esperienza di gioco nell'ambiente della realtà virtuale.

Resolution Games è nota per il gioco Demeo, il quale ricrea digitalmente l'esperienza del gioco da tavolo, consentendo ai giocatori di partecipare tramite visori VR come il Meta Quest, o il nuovo Apple Vision Pro, e su iPad.

Sebbene i dettagli specifici dell'accordo tra Wizards e Resolution Games non siano chiari, l'articolo evidenzia la volontà di Wizards of the Coast di spostare Dungeons & Dragons verso i media digitali.

Non è chiaro se questa iniziativa si concentrerà sulla creazione di una piattaforma per connettere i giocatori per sessioni di D&D in VR o se si svilupperà come una nuova storia inedita.

Tuttavia, i trailer di Demeo suggeriscono che i giocatori utilizzeranno il tracciamento delle mani in VR per manipolare carte e miniature virtuali, suggerendo un'esperienza capace di ricreare virtualmente le dinamiche da gioco da tavolo, piuttosto che un'esperienza incentrata su una campagna per giocatore singolo.

Il dubbio più spontaneo che può sorgere in merito a questa collaborazione, risiede nelle reali preferenze dei giocatori. Per quanto indubbio che una sessione di Dungeons & Dragons, sfruttando la realtà virtuale, sia allettante, bisogna anche considerare le ore che una sessione completa richiede per essere portata a termine, indossare un visore VR per l'intera durata potrebbe rappresentare un limite, in termini di comodità, per tantissimi giocatori.

La notizia di questa collaborazione arriva in seguito a una serie di licenziamenti presso Hasbro, la casa madre di Wizards of the Coast, la quale nonostante il successo finanziario del settore che gestisce i giochi digitali, con un aumento del 40% e un utile operativo di $203,4 milioni, non è rimasta indenne all' ondata di tagli che ormai ammanta il settore tecnologico da diversi mesi.