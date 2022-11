Piomba come un fulmine a ciel sereno la notizia della cancellazione di Westworld, una delle serie di punta di HBO, dopo quattro stagioni. L’annuncio è stato ripreso in questi minuti dal portale americano Variety, lasciando i fan molto delusi. Lo show, adattamento del film del 1973 di Michael Crichton, aveva vinto ben nove Primetime Emmy e vantava un cast stellare composto da Anthony Hopkins, Ed Harris, Thandiwe Newton, Tessa Thompson, Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright e molti altri.

HBO ha ufficialmente cancellato Westworld

E pensare che proprio di recente, in occasione del New York Comic Con, Jonathan Nolan (co-creatore dello show) si era detto ottimista sulla possibilità di una quinta stagione, rivelando di avere già le idee chiare per un finale dell’arco narrativo iniziato nel 2016. A livello di ascolti la serie ha superato anche quelli della prima stagione di Game of Thrones. Questo il comunicato della HBO in merito alla cancellazione: “Nelle ultime quattro stagioni, Lisa e Jonah hanno accompagnato gli spettatori in un’odissea allucinante, alzando il livello a ogni passo. Siamo enormemente grati a loro, insieme al cast, ai produttori e alla troupe di immenso talento e a tutti i nostri partner di Kilter Films, Bad Robot e Warner Bros. Television. È stata un’emozione unirsi a loro in questo viaggio”.

Westworld è un rivoluzionario parco a tema western ambientato nell’Ovest degli Stati Uniti a metà Ottocento. Creato dal dottor Robert Ford e dal suo amico Arnold, il parco è abitato da androidi tecnologicamente avanzati chiamati Residenti: sono stati progettati per essere identici agli esseri umani, e ognuno gioca un proprio ruolo all’interno del parco. La quarta stagione, arrivata il 26 giugno scorso, ha mostrato nuovi mondi e ha posto ancor di più l’accento sulla distinzione tra il parco di Westworld e il mondo reale.